Мосгорсуд изучит просьбу волгоградской чиновницы Елисеевой о свободе

04.12.2025 15:17
Мосгорсуд в очередной раз рассмотрит апелляцию волгоградской чиновницы Анны Елисеевой. Экс-руководительница департамента экономического развития и инвестиций, подозреваемая во взяточничестве в особо крупном размере, вновь пытается оспорить продление ареста.

Согласно картотеке суда, жалоба на постановление будет рассмотрена в открытом режиме 17 декабря 2025 года в 9:20 судьёй Козловой Е.А.

Напомним, Анну Елисееву арестовали в Волгограде 12 марта 2025 года и сразу же перевезли в Москву. 13 марта Басманный суд отправил фигурантку в СИЗО до 12 мая. Позже данный срок многократно продлевался в интересах следствия. Последний раз – 30 октября. 7 ноября сторона защиты обратилась в Мосгорсуд с апелляцией.

