Дело трех арестованных чиновников из Волгограда засекретили в Мещанском суде

Расследования 13.01.2026 07:01
Мещанский районный суд Москвы, который арестовал троих волгоградских чиновников, засекретил публикацию материалов после  избрания  им меры пресечения, передает  ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда. 

Ранее в суде было принято решение не обнародовать материалы заседаний об избрании меры пресечения экс-заместителю облкомприроды Ирины Паниной на основании ч. 5 ст. 15 федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ. Согласно этой статье, тексты судебных актов запрещены для публикации в случае, если рассматриваемые на заседании вопросы затрагивают безопасность государства, семейно-правовые отношения, преступления против половой неприкосновенности, ограничение дееспособности гражданина, принудительную госпитализацию в психбольницу, внесение исправлений в запись актов гражданского состояния, установление фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемое судами общей юрисдикции.

Однако затем такой же запрет был наложен и на публикацию материалов об избрании меры пресечения и в отношении председателя  комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Сивокоза,  и начальника  правового управления администрации Волгограда Дарьи Казанковой.

Напомним, действующие и бывшие чиновники подозреваются  в превышении должностных полномочий, приведших к тяжким последствиям. Они были задержаны московскими силовиками в декабре прошлого года и доставлены в столицу.

Мера пресечения Ирине Паниной была избрана 17 декабря, а на следующий день суд арестовал Сивокоза и Казанкову. Все они уже обжаловали это решение в Мосгорсуде. Дата заседаний по жалобам арестованным еще не назначена.

В московском СИЗО находится еще одна волгоградская чиновница Анна Елисеева, подозреваемая в получении взятки в особо крупном размере. Заместитель департамента экономического развития и инвестиций безуспешно пыталась оспорить очередное продление меры пресечения в виде ареста в декабре 2025 года. Мосгорсуд оставил ее под стражей до 6 февраля 2026 года, отклонив ходатайство адвоката, который просил отпустить ее под домашний арест. Согласно опубликованным материалам, в апелляционной инстанции не нашли оснований для освобождения чиновницы, мотивируя это тем, что она может скрыться от следствия, а также оказать давление на свидетелей или уничтожить материалы, имеющие отношение к делу.



