



Мещанский районный суд Москвы, который арестовал троих волгоградских чиновников, засекретил публикацию материалов после избрания им меры пресечения, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда. Ранее в суде было принято решение не обнародовать материалы заседаний об избрании меры пресечения экс-заместителю облкомприроды Ирины Паниной на основании ч. 5 ст. 15 федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ. Согласно этой статье, тексты судебных актов запрещены для публикации в случае, если рассматриваемые на заседании вопросы затрагивают безопасность государства, семейно-правовые отношения, преступления против половой неприкосновенности, ограничение дееспособности гражданина, принудительную госпитализацию в психбольницу, внесение исправлений в запись актов гражданского состояния, установление фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемое судами общей юрисдикции.

Однако затем такой же запрет был наложен и на публикацию материалов об избрании меры пресечения и в отношении председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Сивокоза, и начальника правового управления администрации Волгограда Дарьи Казанковой.



Напомним, действующие и бывшие чиновники подозреваются в превышении должностных полномочий, приведших к тяжким последствиям. Они были задержаны московскими силовиками в декабре прошлого года и доставлены в столицу.



Мера пресечения Ирине Паниной была избрана 17 декабря, а на следующий день суд арестовал Сивокоза и Казанкову. Все они уже обжаловали это решение в Мосгорсуде. Дата заседаний по жалобам арестованным еще не назначена.

