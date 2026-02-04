Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаров





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области после обращения местных жителей зафиксирована несанкционированная свалка. На месте побывали специалисты Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Главе администрации района и МБУ «Благоустройство городского поселения рабочем поселке Средняя Ахтуба» были внесены представления с целью ликвидации мусорных завалов.

По сообщениям ведомства, захламленный участок в скором времени был очищен, а ответственные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура