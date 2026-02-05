В Волгограде у владельца КАМАЗ отсудили 200 тысяч за сброс отходов

Советский районный суд Волгограда обязал собственника грузового автомобиля, с которого был совершен сброс отходов на почву, возместить экологический вред в сумме более 200 тысяч рублей.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, иск в суд к нарушителю был направлен после того, как он отставил без внимания требование о добровольном возмещении нанесенного почвам вреда.





Ранее было установлено, что с автомобиля КАМАЗ, принадлежащего физлицу, был совершен сброс отходов грунта на почву земельного участка в Советском районе. На нарушителя в природоохранное ведомство пожаловались местные жители. Данный факт в ходе проверки подтвердился. Площадь загрязнения составила 32 кв.м. Также сотрудники специализированной лаборатории взяли пробы отходов и почвы. Собственник автомобиля был оштрафован на 40 тысяч рублей по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

Также на основании лабораторных исследований был произведен расчет вреда, причиненного почвам. Решение суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





