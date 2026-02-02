Волгоградка Гатицкая обновила лучший результат сезона в России в коротком спринте





31 января в Славянске на Кубани завершились Всероссийские соревнования «Кубок губернатора Краснодарского края» по лёгкой атлетике, на которых был показан ряд высоких результатов.

Волгоградка Анна Гатицкая победила в коротком спринте и установила новый личный рекорд в беге на 60 метров – 7,28 секунды, показав одновременно лучший результат сезона в России.

Серебро и бронзу завоевали спортсменки из Нижегородской области: Виктория Максимова (7,31 секунды) и Карина Демина (7,43 секунды) соответственно. Виктория Максимова также установила личный рекорд.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»