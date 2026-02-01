Волгоградский теннисист Киватцев остановился в шаге от финала





В Египте завершается теннисный турнир Egypt 4 Sharm ElSheikh Men's Future с призовым фондом 15 000 долларов. К сожалению, волгоградскому спортсмену Кириллу Киватцеву не удалось пробиться в финал одиночного разряда. В 1/2 финала ему преградил дорогу 23-летний итальянец Самуэль Винсент-Руджери (1109-е место мирового рейтинга профессионалов). Несмотря на то, что Кирилл выше в рейтинге более чем на 500 позиций, этот итальянец остается крайне неудобным для него соперником вот уже на протяжении нескольких лет. Это уже их четвертый поединок, и четвертую победу одерживает Винсент-Руджери. На этот раз – 7:6 (7:2), 6:2. Волгоградец точнее выполнял первую подачу – 61,6% против 54,5% у соперника, но тем не менее совершил на две двойные ошибки больше (4:2) и уступил по подачам навылет – 5:9.

– Все равно я доволен собой в целом за проведенный турнир, – сказал специально для V102.RU Кирилл Киватцев. – Я показал хорошую игру, от первого матча до последнего. В полуфинале мне не хватило, мог брать первый сет, но соперник в решающий момент сыграл очень хорошо. Тем более он для меня не очень удобный. У него атакующий стиль, играет очень плотно, прессингует. И ментально очень тяжело устоять против этого. Особенно когда он может выиграть четыре мяча подряд. Против этого мне сложно устоять. Но в этот раз против него мне удалось гораздо больше, чем в прошлых матчах, и поэтому я доволен в целом проведенным турниром.





Фото из личного архива Кирилла Киватцева









