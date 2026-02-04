Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»

Следующим соперником волгоградского «Ротора» на сборах в Турции станет ещё один казахский клуб «Актобе». История встреч насчитывает два матча. Первая игра состоялась в 2014 году и завершилась боевой ничьей – 2:2. А в новейшей истории, там же, в Белеке, команды играли 2 февраля 2021 года. Тогда волгоградский клуб одержал волевую победу, отыгравшись после пропущенного гола в первом тайме и победив со счетом – 2:1.

Главному тренеру «Ротора» соперник известен. В прошлом сезоне, под руководством Дмитрия Парфёнова, «Актобе» занял пятое место в Казахстанской Премьер-Лиге. Но в межсезонье команда усилилась. «Актобе» совершил громкий трансфер: клуб подписал контракт с Луишем Нани – бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии. На сборах в списке игроков команды Николая Костова звездный новичок пока не значится. Экс-игрок «красных дьяволов» по согласованию с руководством и тренерским штабом присоединится к команде 6-7 февраля – непосредственно перед игрой с «Ротором».

В конце января волгоградцы уже успели отпраздновать победу – со счётом 1:0 был обыгран клуб «Окжетпес».

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

18:09
Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с ЛенинымСмотреть фотографии
17:44
ИП из Москвы за 150 млн рублей обновит дорожную разметку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:10
Исполинский малыш: мальчик весом более 7 кг родился под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:16
Депутаты ГД предложили с 1 июля вновь снизить пенсионный возрастСмотреть фотографии
15:48
Выставка тюльпанов откроется в Волгоградском ботсаду 7 февраляСмотреть фотографии
15:46
Волгоградца осудят за травмы школьницы на руинах котельнойСмотреть фотографии
15:21
Под Волгоградом 12-летний школьник умер от сердечного приступаСмотреть фотографии
15:07
Главу и бывшего зама облкомприроды оставили в московском СИЗОСмотреть фотографии
14:38
9 дронов ВСУ уничтожила ПВО 4 февраля в Волгограде и областиСмотреть фотографии
14:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаровСмотреть фотографии
14:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»Смотреть фотографии
14:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворникамиСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилейСмотреть фотографии
13:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисыСмотреть фотографии
12:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФОСмотреть фотографии
12:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде и области отменена повторная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:50
Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборнуюСмотреть фотографии
11:32
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворовСмотреть фотографии
11:10
«Хоть из окон выпрыгивай»: в Волгограде разорвавшаяся батарея отрезала выход из МКД на ул. ТаращанцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
В Волгограде сняли на видео спасение водителя из искорёженного грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 6 и 12Смотреть фотографии
10:37
Волгоградцам напомнили о штрафах за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде Росавиация сняла ограничения на работу аэропортаСмотреть фотографии
10:29
Волгоградцы рассказали о заветной сумме минимальной зарплатыСмотреть фотографии
10:13
Подозреваемый в махинациях с оборонзаказами экс-директор завода Хохлов освобожден под подпискуСмотреть фотографии
10:03
Жителя Волгоградской области осудили за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде школьники спускались в укрытие из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:52
УК и ТСЖ заплатили 44,6 млн за игнорирование проблем волгоградцевСмотреть фотографии
 