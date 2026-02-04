«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»





Следующим соперником волгоградского «Ротора» на сборах в Турции станет ещё один казахский клуб «Актобе». История встреч насчитывает два матча. Первая игра состоялась в 2014 году и завершилась боевой ничьей – 2:2. А в новейшей истории, там же, в Белеке, команды играли 2 февраля 2021 года. Тогда волгоградский клуб одержал волевую победу, отыгравшись после пропущенного гола в первом тайме и победив со счетом – 2:1.

Главному тренеру «Ротора» соперник известен. В прошлом сезоне, под руководством Дмитрия Парфёнова, «Актобе» занял пятое место в Казахстанской Премьер-Лиге. Но в межсезонье команда усилилась. «Актобе» совершил громкий трансфер: клуб подписал контракт с Луишем Нани – бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии. На сборах в списке игроков команды Николая Костова звездный новичок пока не значится. Экс-игрок «красных дьяволов» по согласованию с руководством и тренерским штабом присоединится к команде 6-7 февраля – непосредственно перед игрой с «Ротором».

В конце января волгоградцы уже успели отпраздновать победу – со счётом 1:0 был обыгран клуб «Окжетпес».

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»