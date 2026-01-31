Новый рекорд на «Кубке Сталинграда»

Волгоград вновь стал центром притяжения для легкоатлетов со всей России и не только: в манеже Волгоградской государственной академии физической культуры прошли традиционные всероссийские соревнования «Кубок Сталинграда», в которых приняли участие спортсмены из 26 субъектов Российской Федерации и Республики Сенегал. Турнир, прочно вошедший в спортивный календарь, объединил атлетов разных возрастов и уровней подготовки, подчеркнув преемственность спортивных традиций и уважение к истории города‑героя. Традиционные состязания проводятся в 21-й раз в своей истории и приурочены к 83-й годовщине победы в Сталинградской битве. Лучшие легкоатлеты страны состязались в 5 дисциплинах: беге на 60, 400 и 1500 м, прыжках с шестом и тройном прыжке.





Волгоградскую область на турнире представляли 18 легкоатлетов :

Евгений Саранцев, Николай Базяка, Кирилл Тилюшин, Андрей Рычнев, Вячеслав Шеин, Илья Скрипин, Иван Шичкин, Алина Абраменко, Анастасия Матвеева, Варвара Губина, Дарья Гуляйкина, Анна Гатицкая, Татьяна Каулина, Екатерина Ананьева, Ирина Злобина, Анастасия Федонина, Анна Банатова и Татьяна Резцова.





В церемонии открытия «Кубка Сталинграда» приняли участие председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Ирина Муравьёва, и Олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский.

Ирина Муравьёва с приветственном словом обратилась к спортсменам и собравшимся болельщикам:

– Эти соревнования посвящены и традиционно проводятся в преддверии Дня Победы Сталинградской битвы. Это дань уважения подвигам героев, отстоявших Сталинград, изменивших ход Великой Отечественной войны. Сегодня здесь около 100 лучших спортсменов со всей страны. И очень ценно, что среди вас не только опытные спортсмены, но и молодые, перспективные атлеты. Я уверена, что всероссийские соревнования по лёгкой атлетике, Кубок Сталинграда 2026 будут способствовать развитию лёгкой атлетики в Российской Федерации. Я желаю всем честной борьбы, каждому участнику успехов и пусть победит сильнейший.

Спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский отметил:

– Все спортсмены, как правило, в данный момент активно набирают форму, т.к. сейчас самый разгар сезона. «Кубок Сталинграда» – это один из важных этапов подготовки к чемпионату России в помещении, который пройдет с 28 февраля по 3 марта в Южно-Сахалинске. Желаю всем ребятам показать свои лучшие результаты, обязательно реализовать себя.





Организаторы продемонстрировали высокий уровень профессионализма при проведении соревнований: пространство было рационально использовано, а ход мероприятия – легко отслеживаемым. Внимание болельщиков и специалистов кочевало от сектора к сектору и было приковано к фаворитам соревнований, среди которых: мастер спорта международного класса Полина Кнороз – многократная чемпионка России в прыжке с шестом; Полина Ткалич – многократная чемпионка России и победительница международных турниров в беге на 400 метров; Екатерина Конева – чемпионка мира и Европы в тройном прыжке.





Естественно, что с первых минут внимание зрителей было приковано к сектору прыжков с шестом, где Полина Кнороз предприняла попытку установить новый рекорд «Кубка Сталинграда», преодолев высоту 4,71 метра – всего лишь на один сантиметр выше достижения легендарной Елены Исинбаевой, зафиксированного в 2012 году. Однако заветная отметка осталась непокоренной.









Тройка призёров в прыжках шестом у женщин приняла следующий вид :

1. Полина Кнороз (Москва) – 4,65.

2. Татьяна Калинина (Москва) – 4,55.

3. Ульяна Чуба (Ростовская область) – 4,15.

В тройном прыжке у женщин, как и ожидалось выиграла фаворит соревнований – Екатерина Конева. Приятно, что конкуренцию ей оказала наша землячка Алина Абраменко заняв второе место с личным рекордом – 13,59 метра.

















Женщины, тройной прыжок :

1. Екатерина Конева (Краснодарский край) – 13,65.

2. Алина Абраменко (Волгоградская область) – 13,59.

3. Виктория Аверкина (Ростовская область) – 13,40.

Ещё один вид соревнований, который трибуны встречали овациями – «бег на 400 метров», где на дорожке блистала Полина Ткалич. Сегодня Полина была не готова обновлять рекорды, но болельщики встретили её тепло и долго требовали автограф.





Женщины, Бег 400 м :

1. Полина Ткалич (Краснодарский край - Алтайский край) – 52,31.

2. Ольга Лизякина (Нижегородская область) – 53,09.

3. Дарья Тихонова (Москва) – 53,11.









Женщины, Бег 60 м :

1. Виктория Максимова (Нижегородская область) – 7,32.

2. Анна Гатицкая (Волгоградская область) – 7,37.

3. Марина Максимова (Нижегородская область) – 7,44.





Женщины, Бег 1500 м :

1. Анастасия Мадышева (Московская область - Орловская область) – 7,32.

2. Варвара Зимина (Москва) – 7,37.

3. Светлана Андрющенко (Республика Башкортостан) – 7,44.





У мужчин в прыжке с шестом собрались все сильнейшие, включая нескольких мастеров спорта международного класса: чемпиона России и Игр БРИКС Степана Кекина, Михаила Шмыкова, Евгения Саранцева и Михаила Качанова.

И снова восторгу трибун не было предела, Михаил Шмыков установил рекорд соревнований – 5,71 метра.









Мужчины, прыжок с шестом :

1. Михаил Шмыков (Иркутская область - Краснодарский край) – 5,71.

2. Илья Просвирин (Волгоградская область) – 5,30.

3. Степан Кекин (Нижегородская область) – 5,30.





Мужчины, тройной прыжок :

1. Илья Телькунов (Москва) – 16,82.

2. Дмитрий Чижиков (Санкт-Петербург) – 16,44.

3. Виталий Павлов (Москва) – 16,40.





Мужчины, бег 60 метров :

1. Виталий Катренко (Саратовская область) – 6,73.

2. Алексей Кострюков (Саратовская область) – 6,80.

3. Вячеслав Шеин (Волгоградская область) – 6,83.





Мужчины, бег 400 метров :

1. Лукин Андрей (Московская область - Республика Карелия) – 47,04.

2. Кулаков Федор (Краснодарский край) – 47,25.

3. Вешняков Данил (Санкт-Петербург) – 47,26.

Мужчины, бег 1500 метров :

1. Александр Коврижных (Свердловская область) – 3:44,84.

2. Станислав Угрин (Пермский край) – 3:46,74.

3. Владислав Цедилкин (Республика Татарстан) – 3:47,64.





















Фото Геннадия Гуляева