Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях победили «Университет»





Сегодня, 30 января, в Ижевске состоялся матч 19-го тура женской гандбольной Суперлиги, в котором «Динамо-Синара» обыграло местный клуб «Университет» со счётом 38:26.

Напомним, в прошлом туре «Динамо-Синара» на выезде проиграло своему прямому конкуренту за шестое место в турнирной таблице - звенигородской «Звезде». Подмосковный клуб после победы в очном противостоянии оторвался от бело-голубых на четыре очка, а динамовки остались на седьмой позиции. «Университет», в свою очередь, старается уйти с последнего места. Команда из Удмуртии всего с трёмя заработанными очками делит 11-12 места с «Уфой-Алисой». К слову, именно над коллективом из столицы Башкортостана «студентки» одержали на данный момент единственную победу в сезоне со счетом 33:32.

Очевидным фаворитом сегодняшнего матча считались волгоградские гандболистки, которые в первом круге также уверенно обыграли «Университет» - 30:18. Отметим, в Ижевске по личным обстоятельствам отсутствовал наставник «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев, который на этой неделе вынужден был отправиться в свой родной город - Астрахань. Обязанности главного тренера исполняла его помощница и известная в прошлом волгоградская гандболистка Ольга Буянова.





На старте противостояния хозяйки забросили дважды подряд - отличились Анна Шулятьева и Аюна Басангова. Гостьи достаточно быстро отыгрались - реализовала гандбольный пенальти София Чуракова и следом поразила ворота Валентина Минченко. На пятой минуте Чуракова завершила контратаку и вывела команду вперёд - 3:2. К середине тайма волгоградки ожидаемо стали уходить в отрыв - Ангелина Кириченко довела преимущество «Динамо» до «плюс шесть» - 13:7. Такой же отрыв сохранился до перерыва. 19:13 - динамовки закономерно завершили тайм в свою пользу.

Во второй половине встречи гостьи совершили мощный рывок, забросив шесть мячей подряд. На этом отрезке четырежды поразила ворота Валентина Минченко и по разу - Алиса Дворцевая и Екатерина Скивко. Преимущество бело-голубых выросло до «плюс 11». Стало ясно, что волгоградки победу уже не упустят.

Ижевские гандболистки бились до конца, однако уже по ходу второго тайма они стали уставать, о чем говорит их большое количество совершенных потерь - 11 по итогам игры. «Динамо-Синара» выиграло на классе с разгромным счётом 38:26.

Ольга Буянова подвела итоги встречи.

- Матч для нас сложился удачно, несмотря на упорное сопротивление «Университета». Эта команда всегда бьётся до последнего и рассчитывает заработать очки. Но, к счастью, у нас получилась игра, и мы увозим два очка. Выполнили всё, что планировали, - отметила специалист.

Таким образом, волгоградская команда после добытой восьмой виктории в сезоне заработала 18 очков и продолжает располагаться на седьмой позиции. После перерыва в чемпионате бело-голубые 16 февраля в Волгограде на «Динамо Арене» примут клуб АГУ-«Адыиф» из Майкопа. До конца предварительного этапа осталось провести три матча.

«Университет» (Ижевск) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 26:38 (13:19).

30 января. Ижевск. СК «Арена». 100 зрителей.

Судьи: Диана Гумерова, Ляйсан Хамидуллина (обе - Казань).

«Университет»: Савельева (Ермакова) – Вахрушева (3), Шулятьева (7/4), Шкляева (4), Васильева, Шакирьянова (3), Басангова (2) – Пьянкова, Минабутдинова, Царюк, Артемьева (1), Жукова (5), Красильникова (1/1),

«Динамо-Синара»: Дувакина (Баскакова) – Загороднева (3), Минченко (5), Дворцевая (6/3), Сисенова (2), Чуракова (5/2), Гафонова – Фёдорова (1), Белолипецкая (1), Алексеева (1), Кириченко (6), Каменская, Климова (3), Скивко (4), Кириллова (1).

7-метровые: 6/5 – 5/5.

Штрафное время: 6 – 6.

Потери: 11 – 6.

Фото: ГК «Университет»