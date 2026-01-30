Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях победили «Университет»

Спорт 30.01.2026 21:47
0
30.01.2026 21:47


Сегодня, 30 января, в Ижевске состоялся матч 19-го тура женской гандбольной Суперлиги, в котором «Динамо-Синара» обыграло местный клуб «Университет» со счётом 38:26.

Напомним, в прошлом туре «Динамо-Синара» на выезде проиграло своему прямому конкуренту за шестое место в турнирной таблице - звенигородской «Звезде». Подмосковный клуб после победы в очном противостоянии оторвался от бело-голубых на четыре очка, а динамовки остались на седьмой позиции. «Университет», в свою очередь, старается уйти с последнего места. Команда из Удмуртии всего с трёмя заработанными очками делит 11-12 места с «Уфой-Алисой». К слову, именно над коллективом из столицы Башкортостана «студентки» одержали на данный момент единственную победу в сезоне со счетом 33:32. 

Очевидным фаворитом сегодняшнего матча считались волгоградские гандболистки, которые в первом круге также уверенно обыграли «Университет» - 30:18. Отметим, в Ижевске по личным обстоятельствам отсутствовал наставник «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев, который на этой неделе вынужден был отправиться в свой родной город -  Астрахань. Обязанности главного тренера исполняла его помощница и известная в прошлом волгоградская гандболистка Ольга Буянова. 


На старте противостояния хозяйки забросили дважды подряд - отличились Анна Шулятьева и Аюна Басангова. Гостьи достаточно быстро отыгрались - реализовала гандбольный пенальти София Чуракова и следом поразила ворота Валентина Минченко. На пятой минуте Чуракова завершила контратаку и вывела команду вперёд - 3:2. К середине тайма волгоградки ожидаемо стали уходить в отрыв - Ангелина Кириченко довела преимущество «Динамо» до «плюс шесть» - 13:7. Такой же отрыв сохранился до перерыва. 19:13 - динамовки закономерно завершили тайм в свою пользу.

Во второй половине встречи гостьи совершили мощный рывок, забросив шесть мячей подряд. На этом отрезке четырежды поразила ворота Валентина Минченко и по разу - Алиса Дворцевая и Екатерина Скивко. Преимущество бело-голубых выросло до «плюс 11». Стало ясно, что волгоградки победу уже не упустят.

Ижевские гандболистки бились до конца, однако уже по ходу второго тайма они стали уставать, о чем говорит их большое количество совершенных потерь - 11 по итогам игры. «Динамо-Синара» выиграло на классе с разгромным счётом 38:26.

Ольга Буянова подвела итоги встречи. 

- Матч для нас сложился удачно, несмотря на упорное сопротивление «Университета». Эта команда всегда бьётся до последнего и рассчитывает заработать очки. Но, к счастью, у нас получилась игра, и мы увозим два очка. Выполнили всё, что планировали, - отметила специалист.  

Таким образом, волгоградская команда после добытой восьмой виктории в сезоне заработала 18 очков и продолжает располагаться на седьмой позиции. После перерыва в чемпионате бело-голубые 16 февраля в Волгограде на «Динамо Арене» примут клуб АГУ-«Адыиф» из Майкопа. До конца предварительного этапа осталось провести три матча.      

«Университет» (Ижевск) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 26:38 (13:19).

30 января. Ижевск. СК «Арена». 100 зрителей.
Судьи: Диана Гумерова, Ляйсан Хамидуллина (обе - Казань).
«Университет»: Савельева (Ермакова) – Вахрушева (3), Шулятьева (7/4), Шкляева (4), Васильева, Шакирьянова (3), Басангова (2) – Пьянкова, Минабутдинова, Царюк, Артемьева (1), Жукова (5), Красильникова (1/1),
«Динамо-Синара»: Дувакина (Баскакова) – Загороднева (3), Минченко (5), Дворцевая (6/3), Сисенова (2), Чуракова (5/2), Гафонова – Фёдорова (1), Белолипецкая (1), Алексеева (1), Кириченко (6), Каменская, Климова (3), Скивко (4), Кириллова (1). 
7-метровые: 6/5 – 5/5. 
Штрафное время: 6 – 6.
Потери: 11 – 6.

Фото: ГК «Университет»

Иван Тюгаев 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.01.2026 21:47
Спорт 30.01.2026 21:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 21:11
Спорт 30.01.2026 21:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 19:59
Спорт 30.01.2026 19:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 15:08
Спорт 30.01.2026 15:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 11:00
Спорт 30.01.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 08:18
Спорт 30.01.2026 08:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2026 19:59
Спорт 28.01.2026 19:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2026 12:33
Спорт 28.01.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2026 11:35
Спорт 28.01.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 15:05
Спорт 27.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 14:32
Спорт 27.01.2026 14:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 14:02
Спорт 27.01.2026 14:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 10:18
Спорт 27.01.2026 10:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2026 15:33
Спорт 26.01.2026 15:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2026 13:15
Спорт 26.01.2026 13:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:11
Под Волгоградом МЧС снова закрыло саратовскую трассу из-за туманаСмотреть фотографии
21:47
Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях победили «Университет»Смотреть фотографии
21:30
В Волжском отменены дополнительные электрички в Волгоград на 31 январяСмотреть фотографии
21:11
Бывший защитник «Ротора» вернулся в минское «Динамо»Смотреть фотографии
20:52
Волгоградцев предупредили о подорожании смартфонов на 30%Смотреть фотографии
20:41
В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололёдаСмотреть фотографии
20:24
«Кипяток течёт, проводку закоротило»: в общежитии на ул. Дегтярёва волгоградцев накрыл ливень из кипяткаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:59
Кирилл Киватцев вышел в полуфинал Фьючерса в ЕгиптеСмотреть фотографии
19:40
Детскому хирургу из Волжского коллеги успешно пересадили сердцеСмотреть фотографии
19:27
Волгоградским ветеранам СВО упростили получение выплаты на свой бизнесСмотреть фотографии
19:11
«Мародёров расстреливать на месте»: в Волгограде госархив раскрыл уникальные документы о боях за СталинградСмотреть фотографии
18:59
Под Волгоградом бизнесменша кинула на деньги мать героя СВОСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде задержали нелегала из Азербайджана с поддельными правамиСмотреть фотографии
18:25
Минюст перекрыл «кислород» беглому оппозиционеру Кочегину*Смотреть фотографии
17:11
Как уберечь деньги от инфляции в 2026 году: советы профессора Ирины МаксимовойСмотреть фотографии
16:35
Волгоградцев могут ограничить во внесении наличных через банкоматСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде осудят водителя-иностранца, покалечившего трех человекСмотреть фотографии
15:52
Барабанщицы, ретро-авто и оружие: как в ЦПКиО отметят годовщину освобождения СталинградаСмотреть фотографии
15:32
В Волгоградской области Сергей Водолагин назначен врио главы комитета природыСмотреть фотографии
15:08
«Ротор» сыграет с «Окжетпесом» в Турции 31 январяСмотреть фотографии
14:45
Пруды очистных сооружений в Волгограде остаются местами обитания краснокнижных птицСмотреть фотографии
14:06
Домашний интернет «лёг» на севере Волгограда из-за аварииСмотреть фотографии
13:55
Закончилась история старейшей школы Волгоградской области: ее закрыли после коммунального ЧПСмотреть фотографии
13:38
Силовики уложили лицом в пол продавшегося мошенникам 17-летнего волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
В Волгоградской области открыли движение по трассе Р-228Смотреть фотографии
13:23
По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыСмотреть фотографии
13:06
Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВОСмотреть фотографии
12:54
Районы-лидеры по жилищному строительству назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде пенсионерка получила ожоги из-за загоревшегося обогревателяСмотреть фотографии
12:03
Дело об организации порностудий в Волгограде передали в судСмотреть фотографии
 