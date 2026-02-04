Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборную





Во Владимирской области завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Город-музей Суздаль собрал более пятисот молодых атлетов из 57 регионов России, которые поборолись за медали и право попасть в состав национальной команды.

Соревнования проходили на «Суздаль Арене», по результатам были определены победители и призёры в 12 весовых категориях.

Успешно выступили два волгоградских спортсмена, которые завоевали серебряные медали.

Дмитрий Кошан взял серебро в весовой категории до 48 кг. Это был дебют спортсмена на столь высоком уровне. Выиграв четыре поединка в предварительных схватках, в финале Кошан уступил Артёму Ткаченко из Мордовии. Дмитрию всего 14 лет, он воспитанник камышинской борцовской школы, подопечный Степана Кима и Манолиса Паяниди.

Богдан Ким остановился в шаге от золота в весовой категории до 92 кг. В полуфинале Ким победил Назара Калиновского из ЛНР, но в финале уступил Владимиру Авакяну из Ростовской области. Богдану 15 лет, он ученик Степана Кима, воспитанник областной СШОР и регионального ЦСП «Олимп», учащийся волгоградского УОР. Известно, что весь турнирный путь волгоградец провёл со сломанным пальцем руки.

По итогам соревнований оба волгоградских медалиста были включены в состав национальной сборной в своей возрастной категории и стали кандидатами на участие в юношеском первенстве Европы-2026.

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области