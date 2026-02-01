Волгоградские ватерполистки выиграли один матч у «Дианы»





В Волгограде в бассейне на Семи ветрах 31 января и 1 февраля прошли матчи 14-го тура женской Суперлиги по водному поло. «Спартак» в первой игре уступил «Диане» со счётом 6:10, а во второй встрече обыграл соперниц из Санкт-Петербурга - 11:8.

Матч № 1

«Спартак-Волгоград» – «Диана» (Санкт-Петербург) – 6:10 (2:2, 1:1, 3:3, 0:4).

31 января. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Игорь Аникин, Эдуард Васенин..

«Спартак-Волгоград»: Павлова (Юссеф) – Сабурова, Кожевникова (1), Бронникова (1), Сидорок (3), Федотова, Громова – Воронкова, Капитонова, Стерликова, Кириленко (1), Зеленова, Суханова.

«Диана»: Жердева (Кузьмина) – Тимохина (2), Селезнёва (2), Исакова (3), Кример (1) , Донских, Пототранная - Кузнецова , Мерш, Бибко, Пеньковская (2), Габараева, Карелова.

Удаления: 7 - 9.

В матче, который состоялся накануне, счёт открыли хозяйки - в контратаке отличилась Вероника Громова. Через 30 секунд сравняла Ольга Селезнёва. До перерыва команды забросили ещё по разу - попаданиями отметились Валерия Сабурова и Софья Тимохина. Вторая четверть также выдалась напряженной. В этом отрезке соперницы обменялись голами. Экс-ватерполистка «Спартака» Анна Исакова огорчила бывших одноклубниц, но не задолго до большого перерыва Наталья Бронникова отправила мяч в сетку ворот. 3:3 по итогам двух четвертей.

В третьей восьмиминутке волгоградская спортсменка Анна Сидорок оформила хет-трик, благодаря чему «Спартак» имел преимущество «плюс два». Однако ещё до конца периода «Диана» отыграла отставание, и перед заключительной четвертью счёт снова стал равным - 6:6.

Последнюю восьмиминутку хозяйки провалили, ни разу не забросив на этом отрезке. А гостьи, в свою очередь, отправили четыре мяча подряд в ворота оппоненток. Анна Исакова отличилась дважды и по разу результативными бросками отметились Ксения Кример и Софья Пеньковская. 10:6 - итоговая победа «Дианы».

Матч № 2

«Спартак-Волгоград» – «Диана» (Санкт-Петербург) – 11:8 (1:4, 3:0, 5:1, 2:3).

1 февраля. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Игорь Аникин, Эдуард Васенин..

«Спартак-Волгоград»: Павлова (Юссеф) – Сабурова (2), Кириленко (1), Бронникова (2), Сидорок (4), Федотова (2), Громова – Воронкова, Капитонова, Стерликова, Кожевникова, Зеленова, Суханова.

«Диана»: Жердева (Кузьмина) – Тимохина (2), Селезнёва (1), Исакова (2), Кример , Донских, Пототранная - Кузнецова (1), Мерш (1), Бибко, Пеньковская (1), Габараева, Карелова.

Удаления: 6 - 9.





Начало повторного матча выдалось обескураживающим для хозяек. Ватерполистки из Санкт-Петербурга повели со счётом 2:0. Затем Анна Сидорок отыграла один мяч, но до конца четверти забросили Ольга Селезнёва и Анна Исакова. «Диана» оторвалась в счёте - 4:1.

Однако, начиная со второй четверти, инициативой завладели подопечные Александра Гайдукова. Отличились Анна Сидорок, Полина Кириленко и капитан красно-белых Анастасия Федотова. Таким образом, волгоградки сравняли - 4:4. Ключевой стала третья восьмиминутка, в которой красно-белые забросили пять раз подряд и ушли в отрыв. Заключительную четверть выиграли ватерполистки «Дианы», но добытого ранее преимущества волгоградскому клубу хватило для итоговой уверенной победы со счётом 11:8.

Теперь в активе женского «Спартака», продолжающего занимать восьмое место в турнирной таблице, 15 очков. В следующем туре красно-белые вновь сыграют в Волгограде - 6 и 7 февраля. Соперником спартаковского коллектива станет подмосковный «Штурм-2002».