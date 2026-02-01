Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
Спорт

Волгоградские ватерполистки выиграли один матч у «Дианы»

Спорт 01.02.2026 19:23
0
01.02.2026 19:23


В Волгограде в бассейне на Семи ветрах 31 января и 1 февраля прошли матчи 14-го тура женской Суперлиги по водному поло. «Спартак» в первой игре уступил «Диане» со счётом 6:10, а во второй встрече обыграл соперниц из Санкт-Петербурга - 11:8.

Матч № 1

«Спартак-Волгоград» – «Диана» (Санкт-Петербург) – 6:10 (2:2, 1:1, 3:3, 0:4).

31 января. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».
Судьи: Игорь Аникин, Эдуард Васенин..
«Спартак-Волгоград»: Павлова (Юссеф) – Сабурова, Кожевникова (1), Бронникова (1), Сидорок (3), Федотова, Громова – Воронкова, Капитонова, Стерликова, Кириленко (1), Зеленова, Суханова.
«Диана»: Жердева (Кузьмина) – Тимохина (2), Селезнёва (2), Исакова (3), Кример (1) , Донских, Пототранная - Кузнецова , Мерш, Бибко, Пеньковская (2), Габараева, Карелова.
Удаления: 7 - 9.

В матче, который состоялся накануне, счёт открыли хозяйки - в контратаке отличилась Вероника Громова. Через 30 секунд сравняла Ольга Селезнёва. До перерыва команды забросили ещё по разу - попаданиями отметились Валерия Сабурова и Софья Тимохина. Вторая четверть также выдалась напряженной. В этом отрезке соперницы обменялись голами. Экс-ватерполистка «Спартака» Анна Исакова огорчила бывших одноклубниц, но не задолго до большого перерыва Наталья Бронникова отправила мяч в сетку ворот. 3:3 по итогам двух четвертей. 

В третьей восьмиминутке волгоградская спортсменка Анна Сидорок оформила хет-трик, благодаря чему «Спартак» имел преимущество «плюс два». Однако ещё до конца периода «Диана» отыграла отставание, и перед заключительной четвертью счёт снова стал равным - 6:6.

Последнюю восьмиминутку хозяйки провалили, ни разу не забросив на этом отрезке. А гостьи, в свою очередь, отправили четыре мяча подряд в ворота оппоненток. Анна Исакова отличилась дважды и по разу результативными бросками отметились Ксения Кример и Софья Пеньковская. 10:6 - итоговая победа «Дианы». 

Матч № 2

«Спартак-Волгоград» – «Диана» (Санкт-Петербург) – 11:8 (1:4, 3:0, 5:1, 2:3).

1 февраля. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».
Судьи: Игорь Аникин, Эдуард Васенин..
«Спартак-Волгоград»: Павлова (Юссеф) – Сабурова (2), Кириленко (1), Бронникова (2), Сидорок (4), Федотова (2), Громова – Воронкова, Капитонова, Стерликова, Кожевникова, Зеленова, Суханова.
«Диана»: Жердева (Кузьмина) – Тимохина (2), Селезнёва (1), Исакова (2), Кример , Донских, Пототранная - Кузнецова (1), Мерш (1), Бибко, Пеньковская (1), Габараева, Карелова.
Удаления: 6 - 9.

Начало повторного матча выдалось обескураживающим для хозяек. Ватерполистки из Санкт-Петербурга повели со счётом 2:0. Затем Анна Сидорок отыграла один мяч, но до конца четверти забросили Ольга Селезнёва и Анна Исакова. «Диана» оторвалась в счёте - 4:1. 

Однако, начиная со второй четверти, инициативой завладели подопечные Александра Гайдукова. Отличились Анна Сидорок, Полина Кириленко и капитан красно-белых Анастасия Федотова. Таким образом, волгоградки сравняли - 4:4. Ключевой стала третья восьмиминутка, в которой красно-белые забросили пять раз подряд и ушли в отрыв. Заключительную четверть выиграли ватерполистки «Дианы», но добытого ранее преимущества волгоградскому клубу хватило для итоговой уверенной победы со счётом 11:8.

Теперь в активе женского «Спартака», продолжающего занимать восьмое место в турнирной таблице, 15 очков. В следующем туре красно-белые вновь сыграют в Волгограде - 6 и 7 февраля. Соперником спартаковского коллектива станет подмосковный «Штурм-2002». 

Фото: Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
01.02.2026 19:23
Спорт 01.02.2026 19:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.02.2026 13:29
Спорт 01.02.2026 13:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.02.2026 11:22
Спорт 01.02.2026 11:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.01.2026 16:34
Спорт 31.01.2026 16:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.01.2026 07:16
Спорт 31.01.2026 07:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 21:47
Спорт 30.01.2026 21:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 21:11
Спорт 30.01.2026 21:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 19:59
Спорт 30.01.2026 19:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 15:08
Спорт 30.01.2026 15:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 11:00
Спорт 30.01.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.01.2026 08:18
Спорт 30.01.2026 08:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2026 19:59
Спорт 28.01.2026 19:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2026 12:33
Спорт 28.01.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.01.2026 11:35
Спорт 28.01.2026 11:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.01.2026 15:05
Спорт 27.01.2026 15:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:46
Энергетики освободили закованные в лед провода в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:25
Под Волгоградом 31-летний мужчина обворовал храмСмотреть фотографии
21:04
Защитник Сталинграда Валентин Тимофеев отметил 101-й день рожденияСмотреть фотографии
20:34
Новый год – в октябре, весна – с начала января: как торговые сети ради продаж манипулируют эмоциями волгоградцевСмотреть фотографии
20:03
В центре Волгограда появилась казахская юртаСмотреть фотографии
19:23
Волгоградские ватерполистки выиграли один матч у «Дианы»Смотреть фотографии
18:40
В Волгоградской области готовятся к погодному армагеддонуСмотреть фотографии
18:25
Экс-депутат гордумы устроился на новую работу в облкомспортаСмотреть фотографии
17:36
«Проберет до костей»: морозы до -32 со снежным штормом идут на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
16:58
Бочаров поздравил Патриарха Кирилла со значимой датойСмотреть фотографии
16:45
«Жалкая толпа бредет к своему последнему пристанищу»: как в спасшемся от оккупации районе Сталинграда появился лагерь для фашистовСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде силовики нагрянули в караоке-барыСмотреть фотографии
15:54
14-летний судимый волгоградец обнес с другом спортмагазинСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
В Волгоградской области десятки сел остались без света из-за ледяного дождяСмотреть фотографии
14:53
Волгоградцы вторую неделю сидят без воды из-за ЧП в квартире покойникаСмотреть фотографии
14:31
«Это диверсия»: участники СВО выступили против реорганизации хуторской школы в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:11
В части саратовских школ отменены уроки из-за грядущих морозовСмотреть фотографии
13:29
Ватерполисты «Спартака» дважды победили «Восток-2»Смотреть фотографии
13:08
«Настоящий рай для перфекциониста»: волгоградский каллиграф превращает буквы в произведение искусстваСмотреть фотографии
12:45
Волгоградского журналиста Вячеслава Ященко* Минюст признал иноагентомСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде и области ввели особый режим из-за погодыСмотреть фотографии
11:59
Жуткий момент столкновения УАЗ с поездом Москва-Волгоград попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Волгоградский теннисист Киватцев остановился в шаге от финалаСмотреть фотографии
11:00
23-летний волгоградец погиб в протаранившей столбы Ладе ПриореСмотреть фотографии
09:55
Дорожало не всё: за что волгоградцы платили меньше в 2025 годуСмотреть фотографии
09:41
Пособия 219 тысячам волгоградцев проиндексируют с 1 февраляСмотреть фотографии
09:18
В двух районах Волгоградской области «остекленели» линии электропередачСмотреть фотографии
07:49
Судьбы арестованных главы облкомприроды и его бывшего зама решат в Москве в один деньСмотреть фотографии
06:48
Центральный парк Волгограда лишился колеса обозренияСмотреть фотографии
06:25
В Волгоградской области 1 февраля открыли трассу Р-228Смотреть фотографии
 