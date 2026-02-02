Соревнования по футболу «Сталинградская битва»: итоги 2-го тура





В Волгограде продолжаются региональные соревнования по футболу – «Сталинградская битва». В прошедшие выходные состоялся и оставил приятное впечатление второй тур. В большинстве матчей зрители смогли насладится упорной борьбой с обилием забитых голов. Хотя, пара игр выявила существенную разницу в классе у некоторых команд.

Результаты 2-го тура от 31 января, стадион «Пищевик»:

В перенесённом матче 1-го тура «Урожай» (Елань) переиграл СШ «Ротор-2» – 2:0

Голы: Даурский, 48 – с пенальти (1:0). Ефимов, 80 (2:0).





Фарм–клуб основной команды области крупно переиграл студентов из академии физической культуры показав, как надо реализовывать моменты, ВГАФК – «Ротор-2» – 0:6

Голы: Логиш, 20 (1:0). 49. Града, (2:0). Логиш, 47 (3:0). Кондрашенко, 56 (4:0). Биджилов, 60 (5:0). Асланян, 66 (6:0).





Гости из столицы Калмыкии поведя 3:0 уже подумали о лёгкой победе, но молодёжь «Ротора» прибавив скоростей, едва не сравняла счёт, «Уралан» (Элиста) – «Ротор-М» – 3:2

Голы: Бериков, 13 (1:0). Тюмидов, 16 (2:0). Бериков, 26 (3:0). Кадралиев, 40 – с пенальти (3:1). Володин, 68 (3:2).

Ученики спортивной школы уверенно обыграли любительскую команду казаков, «СШ Ротор-1» – «Ермак» – 4:1

Голы: Мирошниченко, 30 (1:0). Плешаков, 49 (2:0). Бровченко, 61 (2:1). Мельников, 65 (3:1). Разинкин, 78 (4:1).

Результаты 2-го тура от 1 февраля:

«ЕРС-Комплект-ВГАФК» – «Ротор-Сталинград» – 3:1

Голы забили: Кулаченко, 4 (1:0). Антошечкин, 25, (1:1). Кулаченко, 38 (2:1). Гумбатов, 43 (3:1).

«Зенит» – «Михайловка» – 1:7

Голы: Погасай, 13 (0:1). Кочуков, 21 (0:2). Гордиенко, 31 (0:3). Кочуков, 37 (0:4). Нагорный, 57 (1:4). Данилов, 68 (1:5). Любицкий, 70, 75 (1:6, 1:7).

«Ковчег» – «Ахтуба» – 3:5

Голы: Болотин, 10 (1:0). Драгомиров, 20 (1:1). Князев, 23, 28 (2:1, 3:1). Комаров, 39 (3:2). Трофимов, 47 (3:3). Пронин, 60 (3:4). Шеладонов, 74 (3:5).

Матч «Текстильщик» – «СШ Ротор-2» перенесён.

Александр Веселовский

Фото: «Ротор» молодежный