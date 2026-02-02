Главное

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Соревнования по футболу «Сталинградская битва»: итоги 2-го тура

Спорт 02.02.2026 18:57
0
02.02.2026 18:57


В Волгограде продолжаются региональные соревнования по футболу – «Сталинградская битва». В прошедшие выходные состоялся и оставил приятное впечатление второй тур. В большинстве матчей зрители смогли насладится упорной борьбой с обилием забитых голов. Хотя, пара игр выявила существенную разницу в классе у некоторых команд.

Результаты 2-го тура от 31 января, стадион «Пищевик»:

В перенесённом матче 1-го тура «Урожай» (Елань) переиграл СШ «Ротор-2» – 2:0

Голы: Даурский, 48 – с пенальти (1:0). Ефимов, 80 (2:0).


Фарм–клуб основной команды области крупно переиграл студентов из академии физической культуры показав, как надо реализовывать моменты, ВГАФК – «Ротор-2» – 0:6

Голы: Логиш, 20 (1:0). 49. Града, (2:0). Логиш, 47 (3:0). Кондрашенко, 56 (4:0). Биджилов, 60 (5:0). Асланян, 66 (6:0).


Гости из столицы Калмыкии поведя 3:0 уже подумали о лёгкой победе, но молодёжь «Ротора» прибавив скоростей, едва не сравняла счёт, «Уралан» (Элиста) – «Ротор-М» – 3:2

Голы: Бериков, 13 (1:0). Тюмидов, 16 (2:0). Бериков, 26 (3:0). Кадралиев, 40 – с пенальти (3:1). Володин, 68 (3:2).

Ученики спортивной школы уверенно обыграли любительскую команду казаков, «СШ Ротор-1» – «Ермак» – 4:1

Голы: Мирошниченко, 30 (1:0). Плешаков, 49 (2:0). Бровченко, 61 (2:1). Мельников, 65 (3:1). Разинкин, 78 (4:1).

Результаты 2-го тура от 1 февраля:

«ЕРС-Комплект-ВГАФК» – «Ротор-Сталинград» – 3:1

Голы забили: Кулаченко, 4 (1:0). Антошечкин, 25, (1:1). Кулаченко, 38 (2:1). Гумбатов, 43 (3:1).

«Зенит» – «Михайловка» – 1:7

Голы: Погасай, 13 (0:1). Кочуков, 21 (0:2). Гордиенко, 31 (0:3). Кочуков, 37 (0:4). Нагорный, 57 (1:4). Данилов, 68 (1:5). Любицкий, 70, 75 (1:6, 1:7).

«Ковчег» – «Ахтуба» – 3:5

Голы: Болотин, 10 (1:0). Драгомиров, 20 (1:1). Князев, 23, 28 (2:1, 3:1). Комаров, 39 (3:2). Трофимов, 47 (3:3). Пронин, 60 (3:4). Шеладонов, 74 (3:5).

Матч «Текстильщик» – «СШ Ротор-2» перенесён.

На сегодняшний день команды расположились следующим образом:





 

Александр Веселовский

Фото: «Ротор» молодежный 

19:01
О СанПиНе не слышали? В Волгограде решили узаконить скандальную автомойку под окнами МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
18:57
Соревнования по футболу «Сталинградская битва»: итоги 2-го тураСмотреть фотографии
18:51
В Волгограде Минобороны передало боевые трофеи для музея СВОСмотреть фотографии
18:28
80-метровые Сталинградскую и Георгиевскую ленты развернули на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
Бочаров в годовщину Сталинградской Победы вручил награды участникам СВОСмотреть фотографии
17:49
«Что-то подморозило»: в Малых Чапурниках у жителей следом за водой пропало теплоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
Волгоградские нефтяники почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
16:59
Под Волгоградом после жалобы бойцов СВО пообещали не закрывать сельскую школуСмотреть фотографии
16:17
Волгоградские студенты соревнуются в управлении БПЛАСмотреть фотографии
15:34
Волгоградцам начнут блокировать карты Visa и MastercardСмотреть фотографии
15:16
Металлурги почтили подвиг защитников СталинградаСмотреть фотографии
15:11
Под Волгоградом несколько сёл обесточены из-за повреждения 20 опор ЛЭПСмотреть фотографии
14:30
«Сталинград для гитлеровцев – только цветочки»: как освобожденный город отметил победу в грандиозной битве на ВолгеСмотреть фотографии
14:18
Волгоградские энергетики вернули свет половине жителей, пострадавших от непогодыСмотреть фотографии
14:16
Губернатор и силовики возложили цветы на могилу маршала Чуйкова в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
Волгоградка Гатицкая обновила лучший результат сезона в России в коротком спринтеСмотреть фотографии
13:12
УФСБ рассекретило архивы о подвигах НКВД в СталинградеСмотреть фотографии
12:48
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в серии вымогательств блогера УльяноваСмотреть фотографии
12:40
Прокуратура обжалует приговор экс-инженеру «Концессий» Дмитрию ЛебедевуСмотреть фотографии
12:27
«Выстрел памяти» и орудий ЗИС-3 прогремел на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:59
Троих молодчиков предали суду за зверское избиение мужчины в «Магните» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде экс-инженер «Концессий» осуждён за гибель людей на КНССмотреть фотографии
11:29
Композитор Пахмутова поздравила волгоградцев с Днем Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:22
Водитель легковушки разбился на обледенелой трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области цены на вторичку за год выросли на 6,9%Смотреть фотографии
10:38
С марта изменятся срок оплаты ЖКУ в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:22
Андрей Бочаров у Вечного огня почтил память защитников СталинградаСмотреть фотографии
09:45
Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтовСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде мэрия сообщила о ночном сражении коммунальщиков с гололёдомСмотреть фотографии
09:02
БПЛА ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
 