«Ротор» с Парфёновым одержал первую победу в Турции

Сегодня, 31 января, в Турции прошёл товарищеский матч между «Ротором» и казахстанским «Окжетпесом» из города Кокшетау. Волгоградская команда под началом главного тренера Дмитрия Парфёнова впервые выиграла -1:0.

Для «Ротора» это уже вторая контрольная встреча на предсезонных сборах. Первая встреча с «Чайкой» завершилась досрочно из-за обильного ливня. Погодные условия (дождь и сильный ветер) вмешались и в сегодняшний матч, начало которого было перенесено на полчаса позже - с 12-00 ч. на 12-30 ч. Но на этот раз волгоградцам удалось провести полную встречу.  

В стартовом составе «Ротора» вышли вратарь Владимир Сугробов, а также Александр Коротков, Николай Покидышев, Александр Клещенко, Глеб Шильников, Анатолий Макаров, Максим Кайнов, Илья Родионов, Давид Давидян, Александр Хохлачёв и перешедший в волгоградский клуб на этой неделе нападающий Абу-Саид Эльдарушев.  

Футболисты «Ротора» провели всю встречу, действуя первым номером. Подопечные Дмитрия Парфёнова больше времени владели мячом и регулярно находились на чужой половине поля. Первый опасный момент сине-голубые создали на 16-й минуте. Новобранец коллектива Родионов, который впервые вышел в старте, в ходе затяжной позиционной атаки отдал передачу на Кайнова. Центральный полузащитник нанёс дальний выстрел, который отразил голкипер «Окжетпеса». Спустя десять минут с правого края опасно пробил уже сам Родионов - вновь эффектное спасение совершил вратарь.

Затем «Ротор» продолжил давить. На 34-й минуте совсем немного не хватило Эльдарушеву, чтобы забить первый гол за новую команду. Форвард попал в крестовину. Через несколько минут удар Шильникова с левого края парировал вратарь. В свою очередь, Владимир Сугробов весь первый тайм провёл без работы - «Окжетпес» не нанёс ни одного удара в створ за 45 минут. 

Сразу после перерыва Дмитрий Парфёнов поменял весь состав. Вторую половину начали вратарь Иван Литвенок, в обороне - Денис Фомин, Вячеслав Бардыбахин, Егор Данилкин и Максим Храмцов. Линию полузащиты составили Александр Трошечкин, Сергей Макаров и Артём Симонян, а в нападении появились Ярослав Арбузов, Илья Сафронов и Саид Алиев.

В начале второго тайма футболист казахстанского коллектива, находясь в штрафной «Ротора», бил без сопротивления, но Литвенок сократил дистанцию с оппонентом и благодаря этому совершил сейв в падении. Это был единственный опасный момент «Окжетпеса» за всю игру.

Волгоградцы продолжали активничать на чужой половине поля. И на 56-й минуте они получили право на штрафной. После последовавшего навеса со стандарта Егор Данилкин выиграл борьбу за мяч и вторым касанием отправил игровой снаряд в сетку ворот, тем самым забив первый гол за «Ротор». Волгоградские футболисты, наконец, реализовали своё преимущество по ходу матча и закономерно вышли вперед. 

Вскоре сине-голубые могли забить вновь. Мяч после удара Алиева со средней дистанции выбил из створа ворот полевой игрок «Окжетпеса». В самой концовке встречи Симонян с правого края выполнил навес в штрафную. С близкого расстояния атаковал Сафронов, но потенциально опасный удар головой в итоге пришёлся по центру - вратарь спас казахстанскую команду от второго пропущенного гола.

Матч, в котором сыграли все пять новичков - Данилкин, Трошечкин, Родионов, Алиев и Эльдарушев, завершился минимальной викторией «Ротора» - 1:0. Сине-голубые показали атакующий футбол, нанесли 19 ударов (у соперников всего два по итогам матча) и заслуженно одержали первую победу с новым тренерским штабом во главе с Дмитрием Парфёновым.     

8 февраля «Ротор» в Турции сыграет с ещё одним клубом из Казахстана - «Актобе». 

Видео: СК «Ротор»

