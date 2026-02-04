Волгоградка Анастасия Захарова завершила выступления в Румынии





Румынский город Клуж-Напока стал местом проведения женского теннисного турнира серии WTA 250. Его призовой фонд составляет 283 347 долларов. Сюда отправилась волгоградка Анастасия Захарова, которая занимает 107-е место мирового рейтинга.

В первом круге одиночного разряда Захарова играла против опытной Каролины Плишковой из Чехии. Она – 416-я в мире. Волгоградка победила в трех сетах – 4:6, 6:2, 6:2. Сегодня россиянка провела матч 1/8 финала против ровесницы – уроженки Саратова Анастасии Потаповой, которая в прошлом году стала «перебежчицей» и приняла гражданство Австрии. Потапова 59-я в рейтинге.

Захарова уверенно выиграла первый сет – 6:1. Но затем фаворитка матча захватила инициативу и победила в двух следующих партиях, а с ними и в матче – 6:4, 6:3.

Фото: личный архив Анастасии Захаровой