 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
Ватерполисты «Спартака» дважды победили «Восток-2»

В Волгограде в бассейне на Семи ветрах в пятом туре мужской Суперлиги ватерполисты «Спартака» в двух матчах обыграли московский клуб МКСШОР «Восток-2» – 15:11 и 12:9.

С учётом турнирного положения соперников (волгоградская команда идёт на третьем месте, а «Восток-2» на последней, шестой позиции без заработанных очков) фаворитами обеих игр считались красно-белые.

На тренерском мостике хозяев по личным обстоятельствам отсутствовал наставник команды Владимир Карабутов. Обязанности главного тренера исполнял его ассистент Николай Козлов. Столичный коллектив, в свою очередь, возглавляет Павел Халтурин. В игровой карьере он выступал за «Спартак» и сборную России. 

Матч № 1

«Спартак-Волгоград» – МКСШОР «Восток-2» (Москва) – 15:11 (3:3, 5:1, 4:2, 3:5).

30 января. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».
Судьи: Игорь Аникин, Эдуард Васенин.
«Спартак-Волгоград»: Трусов (Буров) – Андрюков (1), Иванков (1), Усов (2), Шейкин (2), Шайхутдинов (3), Нежинский (1) – Шулев (1), Чуксин (1), Еськов, Буланаев, Сергеев (1), Рудай (2).
МКСШОР «Восток-2»: Тишкин (Малай) – Онищенко (2), А. Фомин, Уткин (1), Юфа (1), Древаль (3), Коротков (1) - Некрасов (1) - Савченко (1), В. Фомин (1), Скупов, Горечев, Мацуев. 
Удаления: 15-8

В противостоянии с резервистами столичного «Востока» не сыграл основной вратарь «Спартака» Пётр Федотов. Его на последнем рубеже подменили Дмитрий Трусов и Валерий Буров. Шанс проявить себя получил и 16-летний воспитанник волгоградской школы водного поло – защитник Иван Сергеев, который в этом сезоне, несмотря на юный возраст, включён в заявку основной команды в Суперлиге.

На старте первой игры открыли счёт ватерполисты «Востока-2». Большинство реализовал экс-спартаковец Дмитрий Савченко. Но уже через полминуты Тимур Шайхутдинов восстановил паритет. Четверть завершилась результативной ничьей – 3:3. В следующем периоде красно-белые после пропущенного мяча совершили рывок, забросив в ответ пять мячей подряд – их авторами стали Роман Усов, Константин Шейкин, Тимур Шайхутдинов, Степан Андрюков и Иван Сергеев. Благодаря результативному отрезку спартаковцы по итогам второй четверти ушли в отрыв – 8:4. 

В третьей восьмиминутке волгоградские спортсмены забросили четыре мяча и пропустили в ответ только дважды. В последней четверти гости, несмотря на отставание «минус шесть», бились достойно. Но стараний подопечных Халтурина не хватило москвичам, чтобы уйти от поражения. 15:11  – достаточно уверенная победа «Спартака».

Матч № 2

«Спартак-Волгоград» – МКСШОР «Восток-2» (Москва) – 12:9 (3:3, 3:1, 2:2, 4:3).

31 января. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».
Судьи: Игорь Аникин, Эдуард Васенин..
«Спартак-Волгоград»: Буров (Трусов) – Андрюков (1), Иванков (2), Усов (2), Шейкин (4), Шайхутдинов (1), Нежинский – Шулев (1), Чуксин, Буланаев, Сергеев, Рудай (1).
МКСШОР «Восток-2»: Тишкин (Малай) –  Онищенко, В. Фомин, Уткин (2), Юфа (3), Древаль, Коротков (1) - Некрасов (3) - Савченко, А. Фомин, Скупов, Горечев, Мацуев. 
Удаления: 16 - 7

В самом начале повторного матча спартаковцы забросили дважды – отличились Степан Андрюков и Константин Шейкин. Но к завершению первой четверти гости сравняли – 3:3. Во втором периоде хозяева бассейна трижды подряд поразили ворота соперников (попаданиями отметились Михаил Иванков, Роман Усов и Константин Шейкин с пенальти). До большого перерыва «Восток-2» отыграл один мяч. Первая половина встречи завершилась со счётом 6:4 в пользу «Спартака». 

В третьей четверти команды забросили по два мяча. В заключительной восьмиминутке «Восток-2» сократил отставание до минимума, а затем и вовсе мог сравнять с пенальти за шесть минут до финальной сирены. Но с «точки» промахнулся Артём Древаль. Затем Роман Усов восстановил преимущество в два мяча. До конца матча спартаковцы сохранили и, более того, упрочили лидерство. Окончательный счёт игры на последней минуте установил Максим Шулев. Со счётом 12:9 праздновал успех «Спартак» в повторном матче.

Таким образом, красно-белые теперь имеют в активе 26 очков и продолжают находиться на третьем месте. В следующем туре подопечные Владимира Карабутова 7 и 8 февраля в Москве дважды встретятся уже с основной командой «Востока». 

Фото: Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области

