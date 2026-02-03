Ночью на Волгоград и область обрушился сильный снегопад. В регионе было введено ограничение на движение большегрузов и общественного транспорта по трассам, которое действовало до 6 утра. Въезд фур в областной центр по-прежнему ограничен, так как в Волгограде продолжается расчистка дорог и пешеходных зон. Из-за сложности движения и множества мелких аварий в утренний час пик в городе возникли 9-бальные пробки.

Фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев утром 3 февраля прогулялся по заснеженным улицам Волгограда.





Дорожники и коммунальщики ведут расчистку территорий как на дорогах, так и во дворах многоквартирных домов. Многие горожане даже не стали откапывать заваленные снегом машины и поехали на работу на общественном транспорте. Однако все же некоторые смельчаки решились воспользоваться своим авто, приступив к расчистке снега.





О том, что происходит в городе после снегопада – в фоторепортаже.













К расчистке улиц подключились и сотрудники магазинов, которые активно откапывают прилегающие к торговым точкам пешеходные тротуары.





















По сообщению администрации Волгограда, в настоящее время проезд обеспечен по всем основным маршрутам общественного транспорта.



























Фото: Андрея Поручаева / ИА «Высота 102»





