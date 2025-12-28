Путин отменил ежегодные декларации для чиновников





Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательных ежегодных деклараций о доходах чиновников. Соответствующий документ был опубликован 28 декабря на интернет-портале правовой информации.

Теперь отслеживать за средством и имуществом госслужащих и их семей будут с помощью государственной системы «Посейдон». Предоставлять декларацию чиновникам будет необходимо в случае поступления на службу и при переводе на другую должность.

Помимо этого, депутаты и другие чиновники будут предоставлять декларацию «в случае возникновения у члена правительства Российской Федерации оснований для предоставления сведений». Это распространяется на покупку имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход.