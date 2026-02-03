В Волгограде ввели запрет на движение грузовиков из-за снегопада

В Волгограде с полуночи действует временный запрет на движение большегрузов по городским дорогам. Это связано с сильным снегопадом, который начался вечером 2 февраля и продолжался всю ночь. В настоящее время дорожные службы проводят расчистку магистралей города и пешеходных зон.
Напомним, накануне на Второй и Третьей продольных магистралей возникла пробка из-за застрявших фур. Движение по дорогам Волгоградской области также временно прекращалось для грузового и пассажирского транспорта. Однако утром 3 февраля ограничения были сняты.