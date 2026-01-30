Агент СБУ получил 18 лет в Волгограде за сбор данных о средствах МО РФ





В Волгограде к 18 годам в колонии строгого режима областной суд приговорил 51-летнего местного жителя, который планировал передать СБУ данные о расположении в регионе военных объектов и передвижении автоколонн. Планам предателя не суждено было сбыться благодаря работе оперативных сотрудников Управления ФСБ России по Волгоградской области.







Как рассказали ИА «Высота 102» в управлении ФСБ России, с 2017 года житель Волгограда являлся сторонником террористической организации и зачитывался постами в проукраинском Telegram-канале. Более того, волгоградец разыскал и наладил контакт с администратором этого ресурса, предложив свою помощь в деятельности, направленной против безопасности России.

– В конце 2024 года волгоградец снял на фото и видео склады с боеприпасами, расположенные на территории Волгограда. Кроме того, осужденный планировал предоставлять информацию о расположении объектов Министерства обороны Российской Федерации, движении автоколонн и иных данных военного характера для последующего ее направления в СБУ, – сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.

В отношении волгоградца было возбуждено и расследовалось уголовное дело по ст. 275 УК РФ – «Государственная измена». Доказательства его вины представили в Волгоградском областном суде следователи УФСБ России.

После освобождения из колонии предателя ждет также ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.