Поджигателю военкомата Урюпинского и Новониколаевского района Волгоградской области Михаилу Филатову сегодня, 3 октября, вынес приговор Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону. Как сообщает V102.RU, подсудимый отрекся от своего протеста относительно частичной мобилизации и СВО.

— В соответствии с приговором суда подсудимый Михаил Юрьевич Филатов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий) и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, — пояснили информагентству в пресс-службе военного суда. — Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

При этом уточняется, что в суде Филатов признал свою вину частично. С его слов, поджигая военкомат, он не хотел совершать теракт или как-то запугивать мирных граждан, равно как и уничтожать имущество любых лиц или органов власти. Такой необычной акцией, как отметил фигурант дела, он всего лишь хотел популяризировать свой аккаунт во «ВКонтакте».





Примечательно, что через несколько часов после поджога военкомата урюпинец выложил на своей странице в Сети пост, назвав произошедшее протестом против частичной мобилизации и проведения специальной военной операции на Украине. Не исключено, что защита подсудимого посоветовала ему в дальнейшем скорректировать свою первоначальную позицию, чтобы избежать чрезмерно сурового наказания. Согласно санкции, инкриминируемая статья предусматривает от 12 до 20 лет колонии с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

В Волгоградской области фигурант дела уже был известен по публикациям в СМИ своими ультраправыми взглядами. По информации Telegram-канала SHOT, Максим Филатов является поклонником идей Максима Марцинкевича (Тесака). На странице подсудимого также присутствуют фотографии с известным в прошлом скинхедом, который прославился в нулевые своими акциями.





В судебном следствии установлено, что в результате поджога загорелась входная группа и помещения военкомата, в котором на тот момент находились два человека. Людям удалось покинуть вспыхнувшее здание через запасной выход.

Напомним, что преступление произошло в сентябре 2022 года в Урюпинске. Филатов через Интернет нашел инструкцию по изготовлению «коктейлей» Молотова, купил необходимые компоненты и изготовил 11 самодельных зажигательных устройств. В ночь на 26 сентября злоумышленник подъехал к зданию военкомата, облил вход бензином и поочередно бросил в него бутылки с зажигательной смесью, предварительно воспламенив их.

Фото и видео: Baza / t.me, Михаил Филатов / vk.com, администрация Урюпинска

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