Суд оставил в СИЗО обвиняемого в серии вымогательств блогера Ульянова





Центральный районный суд Волгограда продлили меру пресечения блогеру Алексею Ульянову, в отношении которого возбуждено и расследуется уголовное дело о серии вымогательств.

Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов, арест Ульянова был продлен 30 января до 18 февраля 2026 года включительно. Суд поддержал органы предварительного следствия в том, что, находясь за пределами следственного изолятора, фигурант уголовного дела может оказывать давление на свидетелей.

Напомним, Алексей Ульянов был задержан силовиками 2 декабря 2025 года, перед этим в его квартире были проведены обыски.

4 декабря по ходатайству следствия блогер был помещен в СИЗО. Откровенничая в зале суда, Ульянов сообщил СМИ о том, что ему якобы вменяют оказание платных «услугах» судимому полковнику Дайлиденко.

Задержание Ульянова, по не подтвержденным официально данным, связано с расследованием уголовного дела в отношении другого волгоградского блогера Михаила Серенко. Последний находится в СИЗО с лета 2025 года и обвиняется по ряду уголовных статей, в числе которых дела о клевете, реабилитации нацизма, сексуальном домогательстве и др. По предварительным данным, оба блогера могли действовать сообща.