Медсестру подозревают в краже 300 тысяч у инвалида в Волгоградской области

В Волгоградской области полицейские задержали 37-летнюю медсестру по подозрению в краже 300 тысяч рублей с банковской карты 20-летнго инвалида. Молодой человек является постояльцем интерната в городе Жирновск.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, с заявлением о краже в полицию обратилась 53-летняя директор интерната. Подозреваемую вскоре задержали.

- Стражи порядка выяснили, что женщина, работая медицинской сестрой в больнице г. Жирновска, 17 декабря 2025 года воспользовавшись тем, что пациент является недееспособным, взяла его карту и в ближайшем банкомате сняла денежные средства со счета, присвоив их себе, - рассказали в Главке.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, совершенная в крупном размере). Медсестре грозит до 6 лет лишения свободы. Женщина созналась в содеянном. Украденные деньги обнаружены у нее дома.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!