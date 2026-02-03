Главное

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Пробки в 8 баллов сковали Волгоград в утренний час пик из-за снегопада

Общество 03.02.2026 08:26
03.02.2026 08:26


Сегодня, 3 февраля, в утренний час пик в Волгограде наблюдаются 8-бальные пробки из-за аномального ночного снегопада.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», заторы наблюдаются на Первой, Второй и Третьей продольных почти во всех районах города, а также на связующих улицах. Также движение затрудняется из-за аварий.


По сообщению администрации города, коммунальные службы расчищали дороги всю ночь. В настоящее время в Волгограде проезд обеспечен по всем основным маршрутам общественного транспорта.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»


07:53
Власти Саратова ввели запрет на въезд грузовиков из-за снегопадаСмотреть фотографии
07:48
В Волгограде и области в пожарах погибли двое пенсионеровСмотреть фотографии
07:41
Юная ростовчанка оказалась в рассекреченных файлах ЭпштейнаСмотреть фотографии
07:25
В Волгограде на СХИ второй раз за сутки встало движение из-за фурСмотреть фотографии
07:06
Облкомдортранс сообщил о бесперебойном движении по основным дорогам в Волгограде и областиСмотреть фотографии
07:05
Многодетных волгоградцев расспросят о доходахСмотреть фотографии
06:59
Волгоградцев напугали фейком о тотальном запрете ЦБ на кредитыСмотреть фотографии
06:41
Волгоградцам рассказали, когда в феврале ждать пособий и пенсийСмотреть фотографии
06:23
В Волгограде ликвидируют последствия снегопада: фото с заснеженных улицСмотреть фотографии
06:03
В Волгограде цены на такси взвинтили в 2,5 разаСмотреть фотографии
05:31
Волгоградцы стали в полтора раза реже болеть гонконгским гриппомСмотреть фотографии
05:26
Пробки в 8 баллов сковали Волгоград в утренний час пик из-за снегопадаСмотреть фотографии
05:00
Более 40 соцвыплат проиндексировали волгоградцам в февралеСмотреть фотографии
04:58
В Волгограде ввели запрет на движение грузовиков из-за снегопадаСмотреть фотографии
04:42
МВД: открыто движение на трассах в Волгоградской области после снегопадаСмотреть фотографии
04:01
Движение на участках трасс в Волгоградской области возобновилось утром 3 февраляСмотреть фотографии
03:42
Энергетики из Ростова и Астрахани помогают волгоградцам устранять обрывы проводовСмотреть фотографии
03:02
В Волгограде объявлены лауреаты госпремий в сфере литературы и искусства 2025 годаСмотреть фотографии
20:17
Трассы в Волгоградской области закрыли из-за аномального снегопадаСмотреть фотографии
19:45
Бочаров поручил ограничить движение фур в регионе из-за снегопадаСмотреть фотографии
18:46
Волгоградцы засняли на видео стремительно утопающие в снегу улицы городаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:16
В Волгограде из-за снежного шквала фуры заблокировали Университетский проспектСмотреть фотографии
17:36
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о шестичасовом снегопадеСмотреть фотографии
16:43
Под Волгоградом «Россети Юг» спасают от блэкаута жителей Быковского районаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
О СанПиНе не слышали? В Волгограде решили узаконить скандальную автомойку под окнами МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
15:57
Соревнования по футболу «Сталинградская битва»: итоги 2-го тураСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде Минобороны передало боевые трофеи для музея СВОСмотреть фотографии
15:28
80-метровые Сталинградскую и Георгиевскую ленты развернули на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:53
Бочаров в годовщину Сталинградской Победы вручил награды участникам СВОСмотреть фотографии
14:49
«Что-то подморозило»: в Малых Чапурниках у жителей следом за водой пропало теплоСмотреть фотографииCмотреть видео
 