Пробки в 8 баллов сковали Волгоград в утренний час пик из-за снегопада

Сегодня, 3 февраля, в утренний час пик в Волгограде наблюдаются 8-бальные пробки из-за аномального ночного снегопада.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», заторы наблюдаются на Первой, Второй и Третьей продольных почти во всех районах города, а также на связующих улицах. Также движение затрудняется из-за аварий.





По сообщению администрации города, коммунальные службы расчищали дороги всю ночь. В настоящее время в Волгограде проезд обеспечен по всем основным маршрутам общественного транспорта.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»





