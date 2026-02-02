Бочаров поручил ограничить движение фур в регионе из-за снегопада





Губернатор Волгоградской области вечером 2 февраля провёл оперативное совещание в связи с обильным снегопадом. Как сообщает ИА «Высота 102», одно из поручений Андрея Бочарова касается ограничения движения большегрузов.

– Андреем Бочаровым даны поручения принять меры по ограничению движения большегрузных и других транспортных средств по опорной дорожной сети Волгоградской области исходя из складывающейся оперативной обстановки. Поручено обратить дополнительное внимание на своевременную расчистку дорожной сети, организацию бесперебойного движения общественного транспорта, – сообщает пресс-служба обладмина.

Жителям Волгоградского региона рекомендовано без острой необходимости не пользоваться личным транспортом. Для уборки дорог авто следует убрать с проезжей части.

Фото: администрация Волгоградской области