Дело об организации порностудий в Волгограде передали в суд





В ГУ МВД по Волгоградской области закончили расследование уголовного дела участников организованной группы, подозреваемых в изготовлении и распространении порнографии.

Напомним, две порностудии, функционирующие в двух квартирах, силовики накрыли 26 февраля 2025 года. Там осуществлялась видеозапись и интернет-трансляция запрещенного контента для аудитории со всего мира в круглосуточном режиме.



Организатором группы оказался 36-летний волгоградец, который привлёк к противоправной деятельности ещё двух человек, выполнявших функции администраторов вебкам-студий. Они осуществляли подбор моделей, техническое обслуживание устройств, а также отвечали за создание контента. Непосредственными участниками съёмок являлись женщины в возрасте от 18 до 35 лет. За время деятельности членами организованной группы был получен доход свыше 900 тысяч рублей.



После задержания организатору и одному из администраторов была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным фигурантам – подписка о невыезде.



Четверо обвиняемых свою вину признали в полном объеме. Дело направлено в Советский районный суд. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



