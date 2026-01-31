Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
 Мишустин: в России в 2025 году введен блок законов по соцзащите бойцов СВО
В 2025 году «Единая России» инициировала пакет законов, защищающий права защитников Отечества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами партии.  – Среди предложений, уже ставших...
Расследования

ДТП с поездом в Волгоградской области занялась транспортная прокуратура

Расследования 31.01.2026 20:35
0
31.01.2026 20:35


В Волгоградской области организована проверка по факту столкновения пассажирского поезда с автомобилем на железнодорожных путях. Обстоятельства и причины аварии, а также исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проверит Волгоградская транспортная прокуратура.

В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что на движение пассажирских поездов это происшествия не повлияло. 


Ранее сообщалось, что  31 января в 11:29 мск на ж/д переезде между станциями Бударино и Разъезд 782 км в Новоаннинском районе Волгоградской области с автомобилем, который выехал на переезд перед приближающимся составом, столкнулся поезд №16 сообщением Москва-Волгоград. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: Южной транспортной прокуратуры


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
31.01.2026 20:35
Расследования 31.01.2026 20:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2026 17:43
Расследования 31.01.2026 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2026 18:40
Расследования 30.01.2026 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2026 16:09
Расследования 30.01.2026 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2026 13:38
Расследования 30.01.2026 13:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2026 12:54
Расследования 30.01.2026 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2026 12:03
Расследования 30.01.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2026 09:05
Расследования 30.01.2026 09:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2026 15:31
Расследования 29.01.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2026 15:15
Расследования 29.01.2026 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2026 12:50
Расследования 29.01.2026 12:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.01.2026 13:53
Расследования 28.01.2026 13:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.01.2026 11:18
Расследования 28.01.2026 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2026 18:17
Расследования 27.01.2026 18:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2026 15:45
Расследования 27.01.2026 15:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:18
Сокращенная рабочая неделя ждёт волгоградцев в февралеСмотреть фотографии
20:35
ДТП с поездом в Волгоградской области занялась транспортная прокуратураСмотреть фотографии
20:07
Мирные картины пережившего зверства фашистов художника покажут в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
«Димочка, найдись!»: волгоградка в эфире «Жди меня» рассказала о пропавшем 30 лет назад братеСмотреть фотографии
18:45
МЧС предупредило волгоградцев о скором приближении арктического холодаСмотреть фотографии
18:23
В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до летаСмотреть фотографии
17:43
Медсестру подозревают в краже 300 тысяч у инвалида в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:11
Энергетики подготовились к ледяному дождю в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
«Ротор» с Парфёновым одержал первую победу в ТурцииСмотреть фотографии
16:28
Станет новым рекордом? На Волгоградскую область надвигается экстремальное похолоданиеСмотреть фотографии
16:18
Волгоградцам рассказали о новых правилах получения семейной ипотекиСмотреть фотографии
15:05
Под Волгоградом поезд №16 из Москвы протаранил легковушкуСмотреть фотографии
14:30
Пели «Катюшу» всем залом: фельдмаршала Паулюса пленили в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
13:49
Врачи борются за жизнь волгоградки, попавшей под трамвайСмотреть фотографии
12:46
Волгоградцам объяснили, как записаться к врачу через МАХСмотреть фотографии
12:21
Генпрокурор РФ помог волгоградской фирме снизить таможенные платежиСмотреть фотографии
11:34
Водитель фуры совершил смертельный обгон на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:19
Шокирующий момент наезда трамвая на женщину в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
«Левка, тебе там подарок! Там наши пришли!»: пронзительные воспоминания детей об окончании Сталинградской битвыСмотреть фотографии
09:59
«Сплошной каток»: пробка из грузовиков образовалась из-за ДТП на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Трассу от Волгограда до Камышина открыли для движения утром 31 январяСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцам рассказали, сколько заплатят за больничный в 2026 годуСмотреть фотографии
08:26
Минобороны РФ уточнило, при каких болезнях не мобилизуют в военное времяСмотреть фотографии
07:30
Дроны ВСУ миновали Волгоградскую область ночью 31 январяСмотреть фотографии
07:16
Новый рекорд на «Кубке Сталинграда»Смотреть фотографии
06:49
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:23
Индексация 40 выплат и пособий: законы, которые изменят жизнь волгоградцев в февралеСмотреть фотографии
22:11
Под Волгоградом МЧС снова закрыло саратовскую трассу из-за туманаСмотреть фотографии
21:47
Гандболистки «Динамо-Синары» в гостях победили «Университет»Смотреть фотографии
21:30
В Волжском отменены дополнительные электрички в Волгоград на 31 январяСмотреть фотографии
 