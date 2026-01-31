В Волгоградской области организована проверка по факту столкновения пассажирского поезда с автомобилем на железнодорожных путях. Обстоятельства и причины аварии, а также исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проверит Волгоградская транспортная прокуратура.

В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что на движение пассажирских поездов это происшествия не повлияло.





Ранее сообщалось, что 31 января в 11:29 мск на ж/д переезде между станциями Бударино и Разъезд 782 км в Новоаннинском районе Волгоградской области с автомобилем, который выехал на переезд перед приближающимся составом, столкнулся поезд №16 сообщением Москва-Волгоград. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: Южной транспортной прокуратуры





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!