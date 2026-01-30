В Волгограде осудят водителя-иностранца, покалечившего трех человек





В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего иностранца, по вине которого в ДТП пострадали три человека. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 января на улице Рабоче-Крестьянской.

Установлено, что ранним утром водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением и напротив дома №52Б совершил наезд на в опору ЛЭП. В результате аварии пострадали трое пассажирок в возрасте от 18 до 22 лет. С места происшествия они были доставлены в больницу с различными травмами.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. В настоящее время водитель задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Ведется расследование.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области