Прокуратура обжалует приговор экс-инженеру «Концессий» Дмитрию Лебедеву

В прокуратуре Волгограда сообщили о намерении обжаловать приговор бывшему главному инженеру «Концессии водоснабжения» Дмитрию Лебедеву. Ранее 2 февраля стало известно о назначении руководителю наказания в виде 3 года 6 месяцев принудительных работ с взысканием в пользу государства 10% дохода, а также частичным запретом на определённую трудовую деятельность.

- По мере поступления приговора в прокуратуру будет решен вопрос о его обжаловании в связи с мягкостью назначенного наказания, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Отметим, деятельность главного инженера «Концессии водоснабжения» вызвала пристальный интерес правоохранителей после взрыва, произошедшего на КНС-4 в Красноармейском районе Волгограда 6 июня 2024 года, после которого погибли шестеро рабочих. Руководителю вменяется ч. 2 ст. 143 УК РФ и ч. 3 ст. 216 УК РФ. Прокуратура просила суд назначить Дмитрию Лебедеву наказание в виде лишения свободы на 8,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Лента новостей

13:12
УФСБ рассекретило архивы о подвигах НКВД в СталинградеСмотреть фотографии
12:48
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в серии вымогательств блогера УльяноваСмотреть фотографии
12:40
Прокуратура обжалует приговор экс-инженеру «Концессий» Дмитрию ЛебедевуСмотреть фотографии
12:27
«Выстрел памяти» и орудий ЗИС-3 прогремел на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:59
Троих молодчиков предали суду за зверское избиение мужчины в «Магните» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде экс-инженер «Концессий» осуждён за гибель людей на КНССмотреть фотографии
11:29
Композитор Пахмутова поздравила волгоградцев с Днем Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:22
Водитель легковушки разбился на обледенелой трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области цены на вторичку за год выросли на 6,9%Смотреть фотографии
10:38
Для волгоградцев изменится срок оплаты ЖКУСмотреть фотографии
10:22
Андрей Бочаров у Вечного огня почтил память защитников СталинградаСмотреть фотографии
09:45
Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтовСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде мэрия сообщила о ночном сражении коммунальщиков с гололёдомСмотреть фотографии
09:02
БПЛА ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
08:55
Более тысячи сайтов с запрещенными БАДами заблокировали для волгоградцевСмотреть фотографии
08:39
В Ростове задержали главу крупнейшей в России майнинговой компанииСмотреть фотографии
08:14
Володин поздравил россиян с 83-летием Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
07:57
Волгоград встретил чудотворную икону Божией МатериСмотреть фотографии
07:45
Мощнейшая вспышка произошла на СолнцеСмотреть фотографии
07:32
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге доступности бензинаСмотреть фотографии
07:21
Энергетики ночью возвращали свет в обледеневшие районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:55
3-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:46
Волгоград отмечает 83-летие Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
06:21
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 2 февраляСмотреть фотографии
06:01
В пятиэтажке Волгограда произошел потоп из-за квартиры покойникаСмотреть фотографии
21:46
Энергетики освободили закованные в лед провода в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:25
Под Волгоградом 31-летний мужчина обворовал храмСмотреть фотографии
21:04
Защитник Сталинграда Валентин Тимофеев отметил 101-й день рожденияСмотреть фотографии
20:34
Новый год – в октябре, весна – с начала января: как торговые сети ради продаж манипулируют эмоциями волгоградцевСмотреть фотографии
20:03
В центре Волгограда появилась казахская юртаСмотреть фотографии
 