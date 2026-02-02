Прокуратура обжалует приговор экс-инженеру «Концессий» Дмитрию Лебедеву





В прокуратуре Волгограда сообщили о намерении обжаловать приговор бывшему главному инженеру «Концессии водоснабжения» Дмитрию Лебедеву. Ранее 2 февраля стало известно о назначении руководителю наказания в виде 3 года 6 месяцев принудительных работ с взысканием в пользу государства 10% дохода, а также частичным запретом на определённую трудовую деятельность.

- По мере поступления приговора в прокуратуру будет решен вопрос о его обжаловании в связи с мягкостью назначенного наказания, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Отметим, деятельность главного инженера «Концессии водоснабжения» вызвала пристальный интерес правоохранителей после взрыва, произошедшего на КНС-4 в Красноармейском районе Волгограда 6 июня 2024 года, после которого погибли шестеро рабочих. Руководителю вменяется ч. 2 ст. 143 УК РФ и ч. 3 ст. 216 УК РФ. Прокуратура просила суд назначить Дмитрию Лебедеву наказание в виде лишения свободы на 8,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Фото из архива ИА «Высота 102»