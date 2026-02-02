Трассы в Волгоградской области закрыли из-за аномального снегопада





В Волгоградской области с 22.30 мск 2 февраля ограничили проезд по федеральным трассам для большегрузов и пассажирского транспорта. Причиной остановки движения стал аномальный снегопад, обрушившийся на регион.

– В связи со снегопадом и ограничением видимости до 50 метров введено временное ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В полиции уточняют, что запрет на передвижение транспорта введен в границах до Воронежской, Саратовской, Астраханской и Ростовской областей.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Водителей призывают отказаться от любых поездок и использовать альтернативные виды передвижения.

Ранее в связи с аномальными осадками оперативное совещание провел губернатор региона Андрей Бочаров. Одно из его поручений касалось движения фур по заснеженному региону.

В Волгограде к вечеру 2 февраля оказалось парализовано движение на Второй продольной, где застряли десятки фур.