Районы-лидеры по жилищному строительству назвали в Волгограде

В 2025 году на территории Волгоградской области ввели в эксплуатацию жилые дома общей площадью 1173,6 тыс. кв. метров. Это на 13,3% больше, чем годом ранее, сообщили в Волгоградстате.



При этом по-прежнему в регионе больше всего возводится домов самими жителями. Доля этого сектора составляет 57,5% введенного в эксплуатацию жилья, или 675 тысячи квадратных метров. Застройщиками-юридическими лицами введены в эксплуатацию МКД общей площадью 498,6 тыс. кв. метров.



Из общего объема построенного жилья, 975,7 тыс. кв. метров, или 83,1% приходится на городскую местность, 197,9 тыс. кв. метров, или 16,9%, – на сельскую.



Между тем, лидером по количеству построенного жилья по итогам прошлого года стал Советский район, где сдали 157 тысяч квадратных метров. На втором месте оказался Дзержинский район – 144,6 тысячи квадратов, на третьем – Ворошиловский (88,4 тысячи).



В Центральном районе построили 61,9 тысячи квадратных метров жилья, в Кировском – 53,4 тысячи, в Краснооктябрьском – 52,4, в Тракторозаводском районе – 46,4. Аутсайдером стал Красноармейский район. На юге города в прошлом году сдали всего 19,1 тысячу квадратов.



