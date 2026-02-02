



2 февраля досрочно начавшийся снегопад, похоже, застал врасплох не только синоптиков, но и дорожные службы Волгограда. Из-за бурана и нечищеных дорог в Советском районе оказалось частично остановлено движение по Университетскому проспекту.

- Фуры всю дорогу перекрыли. Очень много фур. Сдвинуться с места не могут. Не осиливают подъём у районной администрации. Многие водители большегрузов уже и не пытаются выехать на гору. Бросают грузовики и идут в магазин. Ждать здесь нечего. Лучше всего выезжать на ул. Электролесовскую, - рассказал журналистам один из очевидцев.





При этом фуры заблокировали не только проезд для легковых автомобилей, но и для дорожной техники, которая, по идее, должна была уже подбираться к этому участку Второй продольной. Выход из сложившейся ситуации неясен. Застрявшие на подъёме фуры начало заметать.

Отметим, на текущий момент пробка растянулась от ул. 35-й Гвардейской до ул. Автомобилистов и продолжает расти. Ранее синоптики обещали, что основной удар снежного шквала накроет регион в период с 3:00 до 9:00 3 февраля.

Фото из архива ИА «Высота 102», «Яндекс Карты»