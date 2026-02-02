Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Происшествия

В Волгограде из-за снежного шквала фуры заблокировали Университетский проспект

Происшествия 02.02.2026 21:16
0
02.02.2026 21:16


2 февраля досрочно начавшийся снегопад, похоже, застал врасплох не только синоптиков, но и дорожные службы Волгограда. Из-за бурана и нечищеных дорог в Советском районе оказалось частично остановлено движение по Университетскому проспекту.

- Фуры всю дорогу перекрыли. Очень много фур. Сдвинуться с места не могут. Не осиливают подъём у районной администрации. Многие водители большегрузов уже и не пытаются выехать на гору. Бросают грузовики и идут в магазин. Ждать здесь нечего. Лучше всего выезжать на ул. Электролесовскую, - рассказал журналистам один из очевидцев.


При этом фуры заблокировали не только проезд для легковых автомобилей, но и для дорожной техники, которая, по идее, должна была уже подбираться к этому участку Второй продольной. Выход из сложившейся ситуации неясен. Застрявшие на подъёме фуры начало заметать.

Отметим, на текущий момент пробка растянулась от ул. 35-й Гвардейской до ул. Автомобилистов и продолжает расти. Ранее синоптики обещали, что основной удар снежного шквала накроет регион в период с 3:00 до 9:00 3 февраля.

Фото из архива ИА «Высота 102», «Яндекс Карты»

Комментарии
Лента новостей

23:17
Трассы в Волгоградской области закрыли из-за аномального снегопадаСмотреть фотографии
22:45
Бочаров поручил ограничить движение фур в регионе из-за снегопадаСмотреть фотографии
21:46
Волгоградцы засняли на видео стремительно утопающие в снегу улицы городаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:16
В Волгограде из-за снежного шквала фуры заблокировали Университетский проспектСмотреть фотографии
20:36
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о шестичасовом снегопадеСмотреть фотографии
19:43
Под Волгоградом «Россети Юг» спасают от блэкаута жителей Быковского районаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:01
О СанПиНе не слышали? В Волгограде решили узаконить скандальную автомойку под окнами МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
18:57
Соревнования по футболу «Сталинградская битва»: итоги 2-го тураСмотреть фотографии
18:51
В Волгограде Минобороны передало боевые трофеи для музея СВОСмотреть фотографии
18:28
80-метровые Сталинградскую и Георгиевскую ленты развернули на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
Бочаров в годовщину Сталинградской Победы вручил награды участникам СВОСмотреть фотографии
17:49
«Что-то подморозило»: в Малых Чапурниках у жителей следом за водой пропало теплоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
Волгоградские нефтяники почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
16:59
Под Волгоградом после жалобы бойцов СВО пообещали не закрывать сельскую школуСмотреть фотографии
16:17
Волгоградские студенты соревнуются в управлении БПЛАСмотреть фотографии
15:34
Волгоградцам начнут блокировать карты Visa и MastercardСмотреть фотографии
15:16
Металлурги почтили подвиг защитников СталинградаСмотреть фотографии
15:11
Под Волгоградом несколько сёл обесточены из-за повреждения 20 опор ЛЭПСмотреть фотографии
14:30
«Сталинград для гитлеровцев – только цветочки»: как освобожденный город отметил победу в грандиозной битве на ВолгеСмотреть фотографии
14:18
Волгоградские энергетики вернули свет половине жителей, пострадавших от непогодыСмотреть фотографии
14:16
Губернатор и силовики возложили цветы на могилу маршала Чуйкова в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
Волгоградка Гатицкая обновила лучший результат сезона в России в коротком спринтеСмотреть фотографии
13:12
УФСБ рассекретило архивы о подвигах НКВД в СталинградеСмотреть фотографии
12:48
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в серии вымогательств блогера УльяноваСмотреть фотографии
12:40
Прокуратура обжалует приговор экс-инженеру «Концессий» Дмитрию ЛебедевуСмотреть фотографии
12:27
«Выстрел памяти» и орудий ЗИС-3 прогремел на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:59
Троих молодчиков предали суду за зверское избиение мужчины в «Магните» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде экс-инженер «Концессий» осуждён за гибель людей на КНССмотреть фотографии
11:29
Композитор Пахмутова поздравила волгоградцев с Днем Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:22
Водитель легковушки разбился на обледенелой трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
 