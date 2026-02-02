Троих молодчиков предали суду за зверское избиение мужчины в «Магните» под Волгоградом

Уголовное дело в отношении троих молодых парней, которые руками, ногами и бутылкой избили покупателя «Магнита» за замечание, передано в суд в Волгоградской области. В СУ СКР по региону сообщили, что фигуранты обвиняются по нескольким статьям УК РФ.

Им инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п.п. «б,г,д,з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, группой лиц, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Кроме того, один из молодчиков обвиняется еще по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Напомним, что 27 мая 2025 года двое 17-летних, а также 23-летний Матвей Пресняков прямо в магазине избили 56-летнего мужчину ногами, руками и бутылкой по голове в ответ на замечание. Молодые люди были пьяны, вели себя вызывающе и нецензурно выражались. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелейшими травмами головы.

По данным следствия, они напали на мужчину и нанесли ему многочисленные удары руками, ногами, а также бутылкой, наполненной водой, по голове, туловищу и конечностям. Их задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и гематому головного мозга, а также множественные переломы костей лицевого скелета.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность одного из 17-летних фигурантов к другим похожим преступлениям. Так, в феврале 2025 года в баре он избил девушку за отказ с ним знакомиться. А спустя два месяца в этом же заведении у него возник конфликт с одним из посетителей, которому он приставил лезвие ножа и угрожал убийством.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





