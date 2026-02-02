Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъектыЗамминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Расследования

Троих молодчиков предали суду за зверское избиение мужчины в «Магните» под Волгоградом

Расследования 02.02.2026 11:59
0
02.02.2026 11:59


Уголовное дело в отношении троих молодых парней, которые руками, ногами и бутылкой избили покупателя «Магнита» за замечание, передано в суд в Волгоградской области. В СУ СКР по региону сообщили, что фигуранты обвиняются по нескольким статьям УК РФ.

Им инкриминируется ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п.п. «б,г,д,з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, группой лиц, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Кроме того, один из молодчиков обвиняется еще по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Напомним, что 27 мая 2025 года двое 17-летних, а также 23-летний Матвей Пресняков прямо в магазине избили 56-летнего мужчину ногами, руками и бутылкой по голове в ответ на замечание. Молодые люди были пьяны, вели себя вызывающе и нецензурно выражались. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелейшими травмами головы.

По данным следствия, они напали на мужчину и нанесли ему многочисленные удары руками, ногами, а также бутылкой, наполненной водой, по голове, туловищу и конечностям. Их задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и гематому головного мозга, а также множественные переломы костей лицевого скелета.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность одного из 17-летних фигурантов к другим похожим преступлениям. Так, в феврале 2025 года в баре он избил девушку за отказ с ним знакомиться. А спустя два месяца в этом же заведении у него возник конфликт с одним из посетителей, которому он приставил лезвие ножа и угрожал убийством. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.02.2026 12:54
Расследования 02.02.2026 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.02.2026 12:48
Расследования 02.02.2026 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.02.2026 12:40
Расследования 02.02.2026 12:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.02.2026 11:59
Расследования 02.02.2026 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2026 20:35
Расследования 31.01.2026 20:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2026 17:43
Расследования 31.01.2026 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2026 18:40
Расследования 30.01.2026 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2026 16:09
Расследования 30.01.2026 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2026 13:38
Расследования 30.01.2026 13:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2026 12:54
Расследования 30.01.2026 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2026 12:03
Расследования 30.01.2026 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2026 09:05
Расследования 30.01.2026 09:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2026 15:31
Расследования 29.01.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2026 15:15
Расследования 29.01.2026 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2026 12:50
Расследования 29.01.2026 12:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:12
УФСБ рассекретило архивы о подвигах НКВД в СталинградеСмотреть фотографии
12:48
Суд оставил в СИЗО обвиняемого в серии вымогательств блогера УльяноваСмотреть фотографии
12:40
Прокуратура обжалует приговор экс-инженеру «Концессий» Дмитрию ЛебедевуСмотреть фотографии
12:27
«Выстрел памяти» и орудий ЗИС-3 прогремел на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
11:59
Троих молодчиков предали суду за зверское избиение мужчины в «Магните» под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде экс-инженер «Концессий» осуждён за гибель людей на КНССмотреть фотографии
11:29
Композитор Пахмутова поздравила волгоградцев с Днем Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:22
Водитель легковушки разбился на обледенелой трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области цены на вторичку за год выросли на 6,9%Смотреть фотографии
10:38
Для волгоградцев изменится срок оплаты ЖКУСмотреть фотографии
10:22
Андрей Бочаров у Вечного огня почтил память защитников СталинградаСмотреть фотографии
09:45
Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтовСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде мэрия сообщила о ночном сражении коммунальщиков с гололёдомСмотреть фотографии
09:02
БПЛА ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
08:55
Более тысячи сайтов с запрещенными БАДами заблокировали для волгоградцевСмотреть фотографии
08:39
В Ростове задержали главу крупнейшей в России майнинговой компанииСмотреть фотографии
08:14
Володин поздравил россиян с 83-летием Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
07:57
Волгоград встретил чудотворную икону Божией МатериСмотреть фотографии
07:45
Мощнейшая вспышка произошла на СолнцеСмотреть фотографии
07:32
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге доступности бензинаСмотреть фотографии
07:21
Энергетики ночью возвращали свет в обледеневшие районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:55
3-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:46
Волгоград отмечает 83-летие Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
06:21
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 2 февраляСмотреть фотографии
06:01
В пятиэтажке Волгограда произошел потоп из-за квартиры покойникаСмотреть фотографии
21:46
Энергетики освободили закованные в лед провода в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:25
Под Волгоградом 31-летний мужчина обворовал храмСмотреть фотографии
21:04
Защитник Сталинграда Валентин Тимофеев отметил 101-й день рожденияСмотреть фотографии
20:34
Новый год – в октябре, весна – с начала января: как торговые сети ради продаж манипулируют эмоциями волгоградцевСмотреть фотографии
20:03
В центре Волгограда появилась казахская юртаСмотреть фотографии
 