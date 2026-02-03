В Волгоградскую область на помощь местным энергетикам прибыли специалисты из «Ростовэнерго» и «Астраханьэнерго» для устранения последствий непогоды. Специалисты восстанавливают энергоснабжение в регионе, вызванное обрывом проводов на ЛЭП.

Бригады из Ростова работают в Палласовском районе. Астраханские специалисты помогают устранять последствия гололеда в северных районах Волгоградской области.

По информации «Россети Юг, на данный момент энергоснабжение большей части потребителей, пострадавших от стихии в Волгоградской области, восстановлено.

Фото: РоссетиЮг / t.me





