Волгоградцы засняли на видео стремительно утопающие в снегу улицы города





Вечером 2 февраля на шесть часов раньше расчётов Гидрометцентра Волгоград накрыл сильнейший этой зимой снегопад. Только в первый час снежного шквала метель поглотила значительную часть городских улиц. Порывами ветра сухой снег быстро сдувается к обочинам и на тротуары.







- Снег идёт стеной. Видимость упала до 60-70 метров. Вьюжит только так, - поделился с журналистами один из жителей Центрального района.

Часть торопящихся после поздней смены домой волгоградцев не оценила погодный фальстарт и, натянув до бровей капюшоны, спешным шагом пробирается через буран и снежные наносы. Многие же, напротив, стремятся насладиться моментом, прогуливаясь по зимнему городу. Наслаждаться погодой вынуждены и некоторые автомобилисты. Из-за нерасчищенных дорог на сложных участках образовались заторы.

Фото и видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»