Силовики уложили лицом в пол продавшегося мошенникам 17-летнего волгоградца





В Волгограде 17-летний местный житель по указке мошенников установил дома сим-бокс для обмана граждан. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, устройство помогало обезличенно использовать российские телефонные номера и похищать деньги.





Задержание пособника мошенников произвели сотрудники УБК ГУ МВД по региону совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Сообщается, что молодой человек в ноябре прошлого года откликнулся на интернет‑объявление о работе с оборудованием для дистанционного управления сим‑картами. Наниматели пообещали ему вознаграждение в размере 120 тысяч рублей в месяц за выполнение поставленных задач.

Парень получил через службу доставки аппаратуру и установил ее в съемной квартире для пропуска трафика. Для конспирации юный связист каждые несколько дней менял арендованное жильё.

В ходе обыска был изъят сим-бокс на 52 слота, 117 SIM-карт, 3 смартфона, компьютерное оборудование и банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области