



Сотрудники Госавтоинспекции на посту ДПС в Калачевском районе Волгоградской области в ходе рейда задержали 31-летнего водителя Daewoo Nexia. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, выяснилось, что мужчина находится нелегально на территории государства, а также имеет поддельное удостоверение

Мужчину и транспортное средство доставили в районный отдел полиции. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

В ходе дальнейшей проверки также выяснилось, что мужчине был закрыт въезд на территорию РФ с июня 2023 по апрель 2026 года. Чтобы обойти запрет, иностранец в марте 2024 года, находясь на родине, сменил персональные данные, что позволило ему неоднократно незаконно въезжать в Россию.

- В отношении иностранного гражданина за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию был составлен административный материал по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого ему был вынесен административный штраф в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы РФ. Кроме этого, по данному факту следственными органами проводится проверка. Решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 322 УК РФ, - говорится в сообщении регионального Главка.

В настоящее время задержанный помещён в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области