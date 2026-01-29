



Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил 40-летнего курьера по доставке заказов к 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество. Как рассказали в районном суде, ранее судимый Александр П. работал на крупную торговую сеть.

Курьер через мобильное предложение под предлогом покупки товаров с доставкой оформлял заказы товаров и оплачивал их с банковских счетов своих родственников с привязкой к случайно выбранным им адресам.

После этого, зная о том, что его маршрут доставки заказов отслеживается оператором, он направлялся на выбранные им же адреса, где делал звонок на фиктивный номер покупателя, созданный им виртуально в приложении. Естественно, на него никто не отвечал. Тогда он информировал оператора магазина об отсутствии покупателя на месте.

Несмотря на то, что в случае отсутствия покупателя по адресу или невозможности передать заказ покупателю по вине последнего он обязан был вернуть заказ в тот же день в место его получения, забирал заказы с товарами себе, а денежные средства, ранее оплаченные им, возвращались на тот же банковский счет.

В результате АО «Тандер» был причинен ущерб в размере почти 76 тысячи рублей.

После оглашения приговора мужчина был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.



