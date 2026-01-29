Главное

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
В Волгограде к 9 месяцам «строгача» приговорили курьера службы доставки

Расследования 29.01.2026 15:31
0
29.01.2026 15:31


Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил 40-летнего курьера по доставке заказов к 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество. Как рассказали в районном суде, ранее судимый Александр П. работал на крупную торговую сеть. 

Курьер через мобильное предложение под предлогом покупки товаров с доставкой оформлял заказы товаров и оплачивал их с банковских счетов своих родственников с привязкой к случайно выбранным им адресам. 

После этого, зная о том, что его маршрут доставки заказов отслеживается оператором, он направлялся на выбранные им же адреса, где делал звонок на фиктивный номер покупателя, созданный им виртуально в приложении. Естественно, на него никто не отвечал. Тогда он информировал оператора магазина об отсутствии покупателя на месте.  

Несмотря на то, что в  случае отсутствия покупателя по адресу или невозможности передать заказ покупателю по вине последнего он обязан был вернуть заказ в тот же день в место его получения, забирал заказы с товарами себе, а денежные средства, ранее оплаченные им, возвращались на тот же банковский счет.

В результате АО «Тандер» был причинен ущерб в размере почти 76 тысячи рублей. 

После оглашения приговора мужчина был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил. 


