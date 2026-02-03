Озвучены имена победителей государственных премий Волгоградской области за 2025 год в сфере литературы, искусства и культурно-просветительской деятельности. Согласно опубликованному постановлению главы региона, премии в размере 500 тысяч рублей присуждены победителям в шести номинациях, в их числе есть и авторские коллективы.

Так, в номинации «Литература» госпремия присуждена автору книги «Сталинград навсегда» Виталию Ручкину.

Победителями номинации «Музыкальное искусство» стали Алексей Шапошников и Елена Плешакова за исполнение главных партий в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин».

В номинации «Культурно-просветительская деятельность» отмечен коллектив авторов: Борис Усик, Елена Булюлина, Ирина Лысенко, Евгения Головина, Леля Николаева за проект «Солдат, учёный, творец», посвященный 100-летию со дня рождения Максима Загорулько.

За «Театральное искусство» государственная премия присуждена также коллективу авторов и исполнителей: Владимиру Бондаренко, Тамаре Конопатовой, Веронике Куксовой, Евгению Столярову и Евгению Казенову за драматический спектакль «Васса Железнова».

В номинации «Изобразительное искусство» отмечен Сергей Щербаков - автор скульптурного произведения на тему: «История родного края в произведениях монументального искусства».

Госпремии за «Народное творчество» удостоен за проект «Хопёрская мастерица» коллектив авторов: Ольга Жукова, Ирина Болдина и Юрий Киевский.

Общая сумма поощрений, которая выплачена из средств областного бюджета, составила 3 миллиона рублей.





