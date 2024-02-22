Пытавшийся спалить военкомат с людьми волгоградец поедет в колонию

Поджигатель военкомата Урюпинского и Новониколаевского района Волгоградской области Михаил Филатов не смог обжаловать приговор Южного окружного военного суда от 2023 года, сообщает V102.RU.

— В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, — рассказали информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — Не согласившись с приговором, Филатов обжаловал его. В январе 2024 года апелляционный военный суд оставил приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК России (теракт).

При проведении ОРМ и следственных действий установлено, что в сентябре 2022 года в Урюпинске подсудимый решил совершить теракт. В Интернете фигурант дела нашел инструкцию по изготовлению самодельных зажигательных устройств, приобрел необходимые компоненты для изготовления зажигательной смеси по типу «коктейля Молотова» изготовил 11 самодельных зажигательных устройств.

Ночью 26 сентября 2022 года подсудимый подъехал к зданию военкомата на машине, облил вход в здание бензином и поочередно бросил в него бутылки с зажигательной смесью, предварительно воспламенив их. В результате загорелась входная группа и помещения военкомата, в котором на тот момент находились два человека. Им удалось покинуть загоревшееся здание через запасной выход.

Напомним, что поджегший военкомат с людьми Филатов ранее отрекся от протеста против мобилизации и СВО.

Скриншот: видео Baza / t.me