Более 40 соцвыплат проиндексировали волгоградцам в феврале

Соцфонд России проиндексировал в феврале на уровень инфляции в 5,6% более 40 социальных выплат и пособий. В России это коснулось более 28,5 миллиона человек, отметил председатель Соцфонда Сергей Чирков.

По его словам, самая большая группа граждан, которая получит повышение, - это ветераны боевых действий, ветераны Чернобыльской аварии, инвалиды и ряд других категорий, включая Героев России, Труда и т.д. Также увеличены выплаты и семьям с детьми, застрахованным гражданам, которые пострадали на производстве, а также выплаты по материнскому капиталу.

Заявлений на индексацию выплат и пособий писать не нужно, так как это произойдет автоматически. Повышенные соцвыплаты граждане получат согласно привычному графику.





