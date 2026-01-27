52-летний волгоградец сгорел в гаражном кооперативе





Трагедия произошла накануне, 26 января, в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне вечером в кирпичной пристройке над гаражом вспыхнул пожар.

- Горели вещи на площади 30 кв.м. Сообщение о возгорании поступило в 20-46 ч, а ликвидировали горение в 21-18 ч. К сожалению, погиб 52-летний мужчина, - прокомментировали в спасательном ведомстве.

Причина пожара, унесшего жизнь человека, выясняется. По сведениям местных жителей, пожар произошел на территории одного из гаражных кооперативов.