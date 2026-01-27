Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Форвард Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора»

27.01.2026 15:05


Сегодня, 27 января, «Ротор» объявил о переходе на правах аренды с правом выкупа из калининградской «Балтики» 24-летнего нападающего Абу-Саида Эльдарушева, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Эльдарушев является уроженцем Махачкалы и воспитанником местного «Анжи», в котором он начал профессиональную карьеру. Затем форвард играл за «Легион-Динамо», «Аланию», «Акрон», «Балтику» и белорусский МЛ «Витебск».

В своих прошлых командах Эльдарушев дважды выходил в РПЛ - с «Акроном» в сезоне 2023/24 по результатам переходных матчей и «Балтикой» по итогам сезона 2024/25 в Первой лиге. В составе «Акрона» забил один мяч и сделал голевой пас в игре первого тура РПЛ 2024/25 с «Локомотивом».

Вторую половину 2025 года новобранец «Ротора» провёл в клубе «МЛ Витебск». В 15 встречах чемпионата за эту команду футболист забил 3 гола и помог «Витебску» стать чемпионом Беларуси. Также спортсмен оформил хет-трик в матче Кубка Беларуси.

Абу-Саид имеет богатый опыт выступлений в Первой лиге, в которой нападающий провел 103 игры, забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.

За всю карьеру на счету Эльдарушева 179 матчей, 40 забитых голов и 13 результативных передач. 

Напомним, в зимнее трансферное окно в «Ротор» ранее перешли защитник Егор Данилкин, полузащитники Александр Трошечкин и Илья Родионов и ещё один уроженец Махачкалы и воспитанник местного футбола - форвард Саид Алиев.

Кроме того, волгоградский клуб опубликовал интервью спортивного директора Андрея Дурова, в котором он прокомментировал слухи о расставании с некоторыми игроками и сообщил о потенциальном усилении команды.

Фото СК «Ротор»

18:26
«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы
18:17
«Увезли в рабство?»: в Москве нашелся пропавший перед Новым годом житель Урюпинска
17:29
В Волгоградской областной больнице №1 открылась кафе-столовая
17:10
Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
16:12
Волгоградцы почтили память блокадников Ленинграда
15:45
Бастрыкин поручил проверить законность новой стройки на улице Фадеева
15:31
В Камышине под залпы орудий простились с бойцом СВО Дмитрием Белкиным
15:09
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о возвращении гололёда и туманов
15:05
Форвард Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора»
14:32
Спортивный директор «Ротора» Дуров опроверг слухи об уходе игроков
14:19
Музей «Сталинградская битва» поднялся в российском рейтинге. Новые позиции
14:09
В Волгограде банду аферистов осудили за опустошение счетов за бонусы банка
14:02
Нападающий Кирилл Никишин покинул «Ротор»
13:47
«Сообща и по плану»: в Волгограде депутаты решили, как будут искать коррупционеров среди своих
12:58
Под Волгоградом фермера осудили за смертельные побои сбежавшего работника
12:41
Бочаров анонсировал первую региональную спартакиаду для студентов
11:57
В Камышине суд списал кредит, оформленный аферистами на бойца СВО
11:56
Приставы оштрафовали микрозаймы за поток смс волгоградцу
11:37
На Тулака возводят микрорайон с огромным парком
11:18
Ложное солнце в виде ромба засняли очевидцы над Волгоградом
11:13
300 тонн сои из Волгоградской области забраковали из-за пестицидов
10:57
«Необходимо подойти рачительно»: Андрей Бочаров поручил за два месяца доработать проект реконструкции технического колледжа
10:19
Волгоградцы просят Бастрыкина проверить законность новой стройки на ул. Фадеева
10:18
Авиарейсы из Шереметьево в Волгоград задерживаются из-за снегопада
10:18
Не отстояли в защите: волгоградский «Каустик» проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге
10:06
ВЦИОМ: Россияне в среднем потратили на Новый год свыше 64,4 тыс. рублей
09:18
МЧС предупредило об аномальном морозе на севере Волгоградской области
09:14
В Волгограде волонтёры выхаживают подстреленную цаплю
08:48
Волгоградская область вошла в топ-5 регионов по борьбе с коррупцией
08:20
Минобороны сообщило об отражении налёта ВСУ на южные регионы России
 