Форвард Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора»





Сегодня, 27 января, «Ротор» объявил о переходе на правах аренды с правом выкупа из калининградской «Балтики» 24-летнего нападающего Абу-Саида Эльдарушева, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Эльдарушев является уроженцем Махачкалы и воспитанником местного «Анжи», в котором он начал профессиональную карьеру. Затем форвард играл за «Легион-Динамо», «Аланию», «Акрон», «Балтику» и белорусский МЛ «Витебск».

В своих прошлых командах Эльдарушев дважды выходил в РПЛ - с «Акроном» в сезоне 2023/24 по результатам переходных матчей и «Балтикой» по итогам сезона 2024/25 в Первой лиге. В составе «Акрона» забил один мяч и сделал голевой пас в игре первого тура РПЛ 2024/25 с «Локомотивом».

Вторую половину 2025 года новобранец «Ротора» провёл в клубе «МЛ Витебск». В 15 встречах чемпионата за эту команду футболист забил 3 гола и помог «Витебску» стать чемпионом Беларуси. Также спортсмен оформил хет-трик в матче Кубка Беларуси.

Абу-Саид имеет богатый опыт выступлений в Первой лиге, в которой нападающий провел 103 игры, забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.

За всю карьеру на счету Эльдарушева 179 матчей, 40 забитых голов и 13 результативных передач.

Напомним, в зимнее трансферное окно в «Ротор» ранее перешли защитник Егор Данилкин, полузащитники Александр Трошечкин и Илья Родионов и ещё один уроженец Махачкалы и воспитанник местного футбола - форвард Саид Алиев.

Кроме того, волгоградский клуб опубликовал интервью спортивного директора Андрея Дурова, в котором он прокомментировал слухи о расставании с некоторыми игроками и сообщил о потенциальном усилении команды.