В Ростове мужчина устроил погром, повредив 10 автомобилей





В Ростове-на-Дону молодой мужчина устроил погром, повредив около 10 автомобилей на парковке. Как сообщает Привет-Ростов, инцидент произошел на ул. Жмайлова, а очевидцы описывают поведение дебошира как «крайне агрессивное и хаотичное».

Так, по словам ростовчан, мужчина громил машины, пытаясь спровоцировать панику среди жителей ближайших домов. Стараясь держаться на расстоянии, очевидцы вызвали экстренные службы.

– В итоге на место прибыли несколько бригад скорой помощи и сотрудники полиции, которым пришлось действовать сообща, чтобы остановить парня и пресечь дальнейшие разрушения, – передает ростовское СМИ.

Ясность внесла мать молодого мужчины. Женщина пояснила, что он якобы имеет проблемы с психическим состоянием. Запрещенные вещества, уверяет ростовчанка, ее сын никогда не принимал.

Фото: Привет-Ростов