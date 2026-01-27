Старополтавский районный суд Волгоградской области приговорил к 6 годам колонии строгого режима местного жителя, который в ходе конфликта избил до смерти сбежавшего с животноводческой точки работника.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, ссора между мужчинами, которая закончилась трагически, произошла 17 сентября 2025 года в селе Гмелинка у кафе «Прохлада». Поводом недовольства хозяина животноводческой точки, который является фигурантом этого уголовного дела, стал самовольный уход с работы его знакомого.

Разозленный мужчина сначала трижды ударил работника ладонями по лицу, а потом продолжил наносить удары кулаками в область груди и туловища пострадавшего, от чего он упал на землю. Избитого мужчину госпитализировали в районную больницу, где через два дня он умер от полученных травм.

Фермера признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области





