«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
Под Волгоградом фермера осудили за смертельные побои сбежавшего работника

Расследования 27.01.2026 12:58
27.01.2026 12:58


Старополтавский районный суд Волгоградской области приговорил к 6 годам колонии строгого режима местного жителя, который в ходе конфликта избил до смерти сбежавшего с животноводческой точки работника. 

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, ссора между мужчинами, которая закончилась трагически, произошла 17 сентября 2025 года в селе Гмелинка у кафе «Прохлада». Поводом недовольства хозяина животноводческой точки, который является фигурантом этого уголовного дела, стал самовольный уход с работы его знакомого.

Разозленный мужчина сначала трижды ударил работника ладонями по лицу, а потом продолжил наносить удары кулаками в область груди и туловища пострадавшего, от чего он упал на землю. Избитого мужчину госпитализировали в районную больницу, где через два дня он умер от полученных травм.

Фермера признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области


15:09
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о возвращении гололёда и тумановСмотреть фотографии
15:05
Форвард Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора»Смотреть фотографии
14:32
Спортивный директор «Ротора» Дуров опроверг слухи об уходе игроковСмотреть фотографии
14:19
Музей «Сталинградская битва» поднялся в российском рейтинге. Новые позицииСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде банду аферистов осудили за опустошение счетов за бонусы банкаСмотреть фотографии
14:02
Нападающий Кирилл Никишин покинул «Ротор»Смотреть фотографии
13:47
«Сообща и по плану»: в Волгограде депутаты решили, как будут искать коррупционеров среди своихСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом фермера осудили за смертельные побои сбежавшего работникаСмотреть фотографии
12:41
Бочаров анонсировал первую региональную спартакиаду для студентовСмотреть фотографии
11:57
В Камышине суд списал кредит, оформленный аферистами на бойца СВОСмотреть фотографии
11:56
Приставы оштрафовали микрозаймы за поток смс волгоградцуСмотреть фотографии
11:37
На Тулака возводят микрорайон с огромным паркомСмотреть фотографии
11:18
Ложное солнце в виде ромба засняли очевидцы над ВолгоградомСмотреть фотографии
11:13
300 тонн сои из Волгоградской области забраковали из-за пестицидовСмотреть фотографии
10:57
«Необходимо подойти рачительно»: Андрей Бочаров поручил за два месяца доработать проект реконструкции технического колледжаСмотреть фотографии
10:19
Волгоградцы просят Бастрыкина проверить законность новой стройки на ул. ФадееваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Авиарейсы из Шереметьево в Волгоград задерживаются из-за снегопадаСмотреть фотографии
10:18
Не отстояли в защите: волгоградский «Каустик» проиграл «Зениту» в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
10:06
ВЦИОМ: Россияне в среднем потратили на Новый год свыше 64,4 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:18
МЧС предупредило об аномальном морозе на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде волонтёры выхаживают подстреленную цаплюСмотреть фотографии
08:48
Волгоградская область вошла в топ-5 регионов по борьбе с коррупциейСмотреть фотографии
08:20
Минобороны сообщило об отражении налёта ВСУ на южные регионы РоссииСмотреть фотографии
07:36
В Волгограде задерживаются два московских рейса «Победы»Смотреть фотографии
07:15
Волгоградцам с 1 февраля прикроют лазейки при оформлении семейной ипотекиСмотреть фотографии
06:27
В Волгоградской области служба «112» и ЕДДС перешли на отечественное ПОСмотреть фотографии
06:03
Волгоградцем рассказали, когда СФР может потребовать пенсию обратноСмотреть фотографии
21:44
Под Волгоградом простятся с погибшим летом в зоне СВО Валерием ДементьевымСмотреть фотографии
21:03
Под Волгоградом осудили ревнивца за нападение с ножом на таксистаСмотреть фотографии
20:40
Скончался Александр Ерёмин – самый юный капитан осаждённого СталинградаСмотреть фотографии
 