300 тонн сои из Волгоградской области забраковали из-за пестицидов

Вопросы к безопасности и качеству крупной партии сои в объеме 300 тонн из Волгоградской области возникли в ходе мониторинга деклараций, размещенных на сайте Росаккредитации. Специалисты Россельхознадзора установили, что при выращивании этой культуры в 2025 году применялись пестициды, но в ходе декларирования сои в ходе испытаний определение остаточного количества этих веществ не проводилось.

Как уточнили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, владельцем партии сои, выращенной для пищевых целей, является юрлицо из Еланского района Волгоградской области.

В связи с тем, что юрлицо допустило нарушение порядка декларирования продукции, то ему было объявлено предостережение. Декларация признана недействительной.

Фото из архива V102.RU

