Нападающий Кирилл Никишин покинул «Ротор»





Сегодня, 27 января, «Ротор» объявил об уходе из команды нападающего Кирилла Никишина, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, Никишин перешёл в «Ротор» на правах аренды из калининградской «Балтики» в июне прошлого года. В нынешнем сезоне в составе сине-голубых Кирилл провёл 11 матчей и сделал одну результативную передачу.