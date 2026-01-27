Нападающий Кирилл Никишин покинул «Ротор»

Сегодня, 27 января, «Ротор» объявил об уходе из команды нападающего Кирилла Никишина, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
Напомним, Никишин перешёл в «Ротор» на правах аренды из калининградской «Балтики» в июне прошлого года. В нынешнем сезоне в составе сине-голубых Кирилл провёл 11 матчей и сделал одну результативную передачу.
Отметим, ранее волгоградский клуб расстался с защитниками Алексеем Шумских, Андреем Семёновым и Максимом Швецовым, полузащитниками Дмитрием Сасиным и Михаилом Мальцевым и нападающим Дмитрием Лаврищевым.