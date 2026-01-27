«Необходимо подойти рачительно»: Андрей Бочаров поручил за два месяца доработать проект реконструкции технического колледжа





27 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл выездное совещание, посвящённое обновлению Волгоградского технического колледжа, а также созданию студенческого кампуса «Металлург». Глава региона ознакомился с планами специалистов и поручил в сжатые сроки доработать представленный проект обновления образовательного учреждения.

- Необходимо доработать проект развития учреждения в соответствии с решениями, которые будут дополнительно приняты в ближайшее время. Необходимо усилить спортивное ядро, решить вопросы с примыкающими дорогами, в целом по развитию колледжа, являющегося базовым, — подчеркнул руководитель.

Глава региона также обратил внимание чиновников на то, что стоит амбициозная задача — заложить основу устойчивого развития колледжа. Территорию учреждения предстоит освоить рачительно. Каждый метр земли должен иметь наполнение.

Отметим, Волгоградский технический колледж — одно из опорных образовательных учреждений региона. Оно обеспечивает квалифицированными кадрами металлургические предприятия, службы пожарной безопасности, ОПК, машиностроения, ТЭК, предприятия транспорта и дорожного хозяйства, сельхозпроизводства. В последние годы активно развивается подготовка ИТ-кадров, а также направления, связанные с беспилотными системами.

Фото: администрация Волгоградской области