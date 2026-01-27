В Волгограде волонтёры выхаживают подстреленную цаплю





Волонтёры центра реабилитации животных «Птичий остров» приступили к выхаживанию белой цапли. Птица была тяжело ранена охотниками.

- Приступили к лечению немедленно. Когда нам её принесли, сказали, что «на охоте подбили 10 птиц, одна выжила». Какое-то время она прожила у этих людей. Её кормили размоченным кошачьим кормом, но её состояние не улучшилось, - сообщили волонтёры.

Отметим, специалисты надеются, что благодаря профессиональной помощи, птица всё же сможет выжить и восстановиться.

Фото: "Птичий остров" / vk.com