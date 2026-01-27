Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Бастрыкин поручил проверить законность новой стройки на улице Фадеева

Глава СК РФ поручил провести проверку после видеообращения жителей ЖК «Адмиралтейский» Красноармейского района Волгограда, которые попросили оценить законность возведения застройщиком нового дома рядом с их высотками.  Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, руководство следственного управления региона должно будет предоставить доклады о первоначальных проверочных мероприятиях, а по завершении проверки – о ее результатах. Кроме того, ход проверки взят на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Напомним, жители ЖК «Адмиралтейский» обратились к Александру Бастрыкину, как к последней инстанции, так как их жалобы на местном уровне в различные инстанции не привели к результату. Волгоградцев, проживающих в домах №61 и63 по улице Фадеева, возмутило намерение застройщика – компании «Пересвет-Юг-Красноармейский» – построить 21-этажный дом на расстоянии всего 30 метров от уже стоящих высоток. Жители выразили недоверие проведенной застройщиком экспертизе и считают, что возведение нового дома противоречит градостроительным нормам, в том числе правилам пожарной безопасности. Кроме того, заявили люди в видеообращении, реализация планов бизнесменов, которыми движут, по словам волгоградцев, коммерческие интересы,  приведет к еще более катастрофичному сокращению парковочных мест, дефицит которых остро ощущается и сейчас.

Жители ЖК пытались донести свою обеспокоенность до руководства компании, которой принадлежит данный участок земли на правах аренды, однако их доводы услышаны не были. И в настоящее время строители уже приступили к подготовительным работам для строительства новой высотки. 


