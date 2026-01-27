



Глава СК РФ поручил провести проверку после видеообращения жителей ЖК «Адмиралтейский» Красноармейского района Волгограда, которые попросили оценить законность возведения застройщиком нового дома рядом с их высотками. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, руководство следственного управления региона должно будет предоставить доклады о первоначальных проверочных мероприятиях, а по завершении проверки – о ее результатах. Кроме того, ход проверки взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, жители ЖК «Адмиралтейский» обратились к Александру Бастрыкину, как к последней инстанции, так как их жалобы на местном уровне в различные инстанции не привели к результату. Волгоградцев, проживающих в домах №61 и63 по улице Фадеева, возмутило намерение застройщика – компании «Пересвет-Юг-Красноармейский» – построить 21-этажный дом на расстоянии всего 30 метров от уже стоящих высоток. Жители выразили недоверие проведенной застройщиком экспертизе и считают, что возведение нового дома противоречит градостроительным нормам, в том числе правилам пожарной безопасности. Кроме того, заявили люди в видеообращении, реализация планов бизнесменов, которыми движут, по словам волгоградцев, коммерческие интересы, приведет к еще более катастрофичному сокращению парковочных мест, дефицит которых остро ощущается и сейчас.

Жители ЖК пытались донести свою обеспокоенность до руководства компании, которой принадлежит данный участок земли на правах аренды, однако их доводы услышаны не были. И в настоящее время строители уже приступили к подготовительным работам для строительства новой высотки.



