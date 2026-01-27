Приставы оштрафовали микрозаймы за поток смс волгоградцу





В Волгограде микрокредитную организацию наказали за многочисленные сообщения должнику с требованием оплатить просроченную задолженность. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, с жалобой в главное управление ФСПП обратился житель региона, который пожаловался, что на его телефон поступают сообщения от неизвестных лиц с требованием вернуть долг.

По результатам административного расследования, проведенного сотрудниками Главного управления, микрокредитная организация признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что деятельность коллекторских, кредитных и микрофинансовых организаций по досудебному возврату просроченной задолженности регулируется Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Если вышеуказанные организации нарушают нормы закона, граждане могут обратиться за защитой своих прав в Главное управление ФССП России по Волгоградской области.

Фото: сгенерировано ИИ